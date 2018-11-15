2018-11-15T14:07:58+03:00
Политика

Путин призвал ЕС помочь в восстановлении Сирии вне зависимости от своих пристрастий

Российский лидер напомнил, что Москва и Париж уже проводили совместные гуманитарные работы
Сакина НУРИЕВА
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Президент РФ Владимир Путин призвал ЕС помочь в восстановлении Сирии вне зависимости от своих пристрастий.Президент РФ Владимир Путин призвал ЕС помочь в восстановлении Сирии вне зависимости от своих пристрастий.Фото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин заявил, что ЕС обязан помочь в восстановлении Сирии вне зависимости от своих фобий и политических пристрастий. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам визита в Сингапур.

Российский лидер отметил, если мировое сообщество и Европа не желают нового наплыва мигрантов, то они должны «избавиться от каких-то фобий и просто помочь сирийскому народу вне зависимости от политических пристрастий». Он сообщил, что Москва готова к полноформатной работе, которая выгодна и для России, и для сирийского государства.

Президент уверен, что такая инициатива обеспечит восстановление рабочих мест и инфраструктуры Сирии.

«Там есть, чем заниматься, в Сирии. И это касается не прямых бюджетных вложений», - подчеркнул глава российского государства.

Путин также напомнил, что Россия регулярно поставляет в исламскую республику гуманитарную помощь по самым разным каналам. Он отметил, что во время саммита по Сирии в Стамбуле европейские лидеры выразили готовность к совместной работе по гуманитарным направлениям.

Москва ранее уже работала с Францией по этому вопросу, и рассчитывает, что страны продолжат совместную гуманитарную деятельность, добавил глава российского государства.

В заключении президент подчеркнул, что Европейские страны заинтересованы в восстановлении Сирии, потому что только в этом случае можно ожидать полномасштабного возвращения людей в свои родные дома.

Ранее, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия намеревается не тратить деньги в Сирии, а «участвовать в тех сферах, которые выгодны» стране. Он подчеркнул, что уже обсуждал эту тему с европейскими лидерами в Париже.

Напомним, Путин находится в Сингапуре с трехдневным визитом в рамках саммита АСЕАН и Восточноазиатского саммита. В ходе поездки он уже встретился с вице-президентом США Майклом Пенсом и помощником нынешнего хозяина Белого дома по нацбезопасности Джоном Болтоном.

Пресс-конференция Путина. Восточноазиатский саммит.

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