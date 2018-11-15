Путин: цена на нефть в $70 за баррель вполне устраивает Россию

15 Нояб. 14:06 2018-11-15T14:06:38+03:00

По словам президента РФ, необходима оптимальная цена как для производителей, так и для потребителей [видео]

Изменить размер текста: A A

Президент РФ Владимир Путин, выступая в четверг, 15 ноября, на пресс-конференции по итогам Восточноазиатского саммита в Сингапуре, заявил, что Россию устраивает цена на нефть в районе 70 долларов за баррель.

Как подчеркнул глава нашего государства, необходима оптимальная цена как для производителей, так и для потребителей. «Вот то, что есть сейчас, то, что было совсем недавно - где-то в районе 70 долларов, нас вполне устраивает», - сказал российский лидер.

При этом Путин заметил, что российский бюджет сверстан из расчетной цены на нефть марки Brent в 40 долларов за баррель. Это, по словам президента, дает нашей стране возможность чувствовать себя уверенно. «Это дает нам возможность уверенно себя чувствовать, работать спокойно, стабильно, добиваться очень хороших результатов, которые отражаются на макроэкономике», - добавил глава государства.

Пресс-конференция Путина. Восточноазиатский саммит.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший вторник, 13 ноября, цены на черное золото рухнули почти на 7%. Стоимость барреля нефти Brent снизилась до 64,66 доллара.