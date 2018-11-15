В Милане пострадали 14 человек в результате происшествия в метро

15 Нояб. 16:07 2018-11-15T16:07:42+03:00

В Милане пострадали 14 человек в результате происшествия метро. Фото: REUTERS

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В Милане пострадали 14 человек в результате резкого торможения поезда в метро. Об этом сообщил телеканал Rainews24.

Инцидент произошел утром, в районе 8:00 (10:00 по Москве). Пострадавшие избежали тяжелых ранений и отделались легкими повреждениями. Одного человека направили в больницу с травмами средней тяжести, предположительно, с переломами ног.

Известно, что среди пострадавших оказались два ребенка 8-ми и 10 лет. Сообщается, что торможение поезда могло произойти из-за перебоев с подачей энергии.

Отметим, что это уже второй подобный инцидент в итальянском метро. 23 октября на станции «Репаблика» римского метро обрушился эскалатор, в результате инцидента пострадали около 30 человек. Среди жертв также оказались российские граждане, которые оказались в итальянской столице перед футбольным матчем московского ЦСКА и «Ромы» в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.