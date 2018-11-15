2018-11-15T18:33:09+03:00
Общество

Суд отказал Павлу Мамаеву в освобождении из СИЗО

Просьба адвоката футболиста «Краснодара» была отклонена
Алена Басавина
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Мамаеву не удалось выйти из СИЗО под залогМамаеву не удалось выйти из СИЗО под залогФото: Михаил ФРОЛОВ
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Тверской суд Москвы не стал рассматривать ходатайство адвоката об освобождении Павла Мамаева из СИЗО под залог.

«В суд поступило обращение адвоката (Игоря) Бушманова об изменении Мамаеву меры пресечения с заключения под стражу на залог. Суд не стал рассматривать данное обращение, так как оно было ненадлежаще подано», - сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко изданию «Интерфакс».

Отметим, что ранее ГСУ ГУ МВД по Москве предъявила новое обвинение Мамаеву, в котором были устранены все нарушения, выявленные прокуратурой.

Напомним, что на данный момент полиция Москвы расследует дело о двух драках, зачинщиками которых стали Павел Мамаев и Александр Кокорин. Одна из них произошла возле столичной гостиницы «Пекин», в другая случилась в «Кофемании». В инцидентах пострадали три человека.

Все обвиняемые по делу по решению Тверского суда заключены под стражу.

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