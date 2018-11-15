Суд отказал Павлу Мамаеву в освобождении из СИЗО
Тверской суд Москвы не стал рассматривать ходатайство адвоката об освобождении Павла Мамаева из СИЗО под залог.
«В суд поступило обращение адвоката (Игоря) Бушманова об изменении Мамаеву меры пресечения с заключения под стражу на залог. Суд не стал рассматривать данное обращение, так как оно было ненадлежаще подано», - сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко изданию «Интерфакс».
Отметим, что ранее ГСУ ГУ МВД по Москве предъявила новое обвинение Мамаеву, в котором были устранены все нарушения, выявленные прокуратурой.
Напомним, что на данный момент полиция Москвы расследует дело о двух драках, зачинщиками которых стали Павел Мамаев и Александр Кокорин. Одна из них произошла возле столичной гостиницы «Пекин», в другая случилась в «Кофемании». В инцидентах пострадали три человека.
Все обвиняемые по делу по решению Тверского суда заключены под стражу.
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