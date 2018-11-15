Мексиканец требует с Coca-Cola 345 миллионов долларов

15 Нояб. 20:18 2018-11-15T20:18:18+03:00

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Мексиканский бизнесмен Хосе Антонио дель Валле требует с компании Coca-Cola огромную сумму денег. Предприниматель уверяет, что его обманули на 345 миллионов долларов. Все потому, что производитель знаменитой на весь мир газировки украл рецептуру напитку, разработанного им.

Подробности сообщает газета Financial Times. Шесть лет назад мужчина выпустил в своей стране новый напиток. Рецептура включала в себя добавку Gaba, которая известна своей способностью улучшать работу мозга, а так же повышенным содержанием аминокислот.

Два года назад производство было приостановлено, чтобы изменить формулу и провести ребрендинг.

С компанией Coca-Cola в 2017 году было подписано коммерческое соглашение, которое обязывало производителя не участвовать в проектах, которые имеют схожую рецептуру.

Но вскоре в Японии был представлен аналогичный продукт, который представила Coca-Cola. Бизнесмен добился, чтобы новинку убрали с продажи, но вот дальнейшие условия сотрудничества остались под вопросом.

В компании утверждают, что соглашение распространялось только на территорию Мексики, но бизнесмен утверждает обратное. Теперь восстанавливать справедливость будет суд, сообщает газета «Известия».

Сайт kp.ru рассказывал, что Компания Coca-Cola в своем новом слогане, предназначенном для Новой Зеландии, попыталась совместить английский язык, являющийся официальным языком страны, и язык маори – коренного народа страны. Тем не менее, эта попытка имела неожиданные последствия для компании.