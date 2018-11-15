Замминистра по вопросам Brexit ушла в отставку

15 Нояб. 21:12 2018-11-15T21:12:49+03:00

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Парламентский заместитель британского министра по вопросам Brexit Суэлла Брейверман ушла в отставку. Политик написала о своем решении в Twitter.

«С глубоким сожалением и после долгих размышлений я подала сегодня премьер-министру заявление об отставке с поста замминистра по вопросам Brexit», - написала Брейверман.

К своему посту она приложила письмо. В нем указано, что предложенный Терезой Мэй проект соглашения с ЕС по Brexit угрожает территориальной целостности страны.

По словам Брейверман, при выходе из EC Великобритания фактически не покинет европейский таможенный союз и не сможет проводить политику, независимую от Брюсселя.

Напомним, что ранее о своей отставке объявили министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей, а также замминистра по делам Северной Ирландии Шаилеш Вара.