Министр по вопросам Brexit Доминик Рааб подал в отставку

15 Нояб. 13:13 2018-11-15T13:13:03+03:00

Политик уверен, что после одобрения соглашения британское правительство не выполнит обещания, которые были даны избирателям

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Британский министр по Brexit Доминик Рааб подал в отставку из-за того, что не может поддержать проект сделки по условиям выхода Великобритании из ЕС премьер-министра Терезы Мэй. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.

«Сегодня я подал в отставку с поста министра по делам Brexit. Я не могу с чистой совестью поддержать условия, предлагаемые для нашей сделки с Евросоюзом», - написал министр.

Рааб сообщил, что не может поддержать инициативу по двум причинам. Он уверен, что «нормативный режим, предложенный для Северной Ирландии, представляет абсолютно реальную угрозу для территориальной целостности Соединенного Королевства».

Также политик не может поддержать не ограниченное по времени соглашение о режиме backstop, которое предусматривает, что возможности британского правительства для выхода из сделки будут ограничены правом вето ЕС.

Он считает, что Британия не выполнит обещания, которые были даны избирателям в манифесте правящей Консервативной партии перед парламентскими выборами 2017 года.

Отставка Рааба вызвала сильный ажиотаж в британском обществе. Многие политики считают, что его уход может повлечь за собой серию других увольнений в кабинете Терезы Мэй и ослабление позиций премьер-министра.

Напомним, в июле текущего года глава МИД Великобритании Борис Джонсон также подал в отставку из-за Brexit.