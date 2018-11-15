Американец, рассылавший бомбы, не признал свою вину

15 Нояб. 22:57 2018-11-15T22:58:19+03:00

Американец, рассылавший бомбы, не признался в содеянном Фото: REUTERS

В США состоялся суд над мужчиной, который отправлял оппонентам Трампа самодельную взрывчатку

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В Нью-Йорке состоялось предварительное судебное заседание в отношении Сизар Сэйак, которого подозревают в рассылке бомб. Об это сообщает агентство Reuters.

Прокуроры обвинили американца в совершении преступлений по 30 пунктам, включая использование оружия массового поражения и их транспортировку. Однако мужчина признавать свою вину не стал.

По версии следствия, Сизар Сэйак рассылал по почте самодельные взрывные устройства. К счастью, ни одна из посылок не сработала.

В числе адресатов значились бывший президент США Барак Обама, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, финансист Джордж Сорос, актер Роберт Де Ниро. Известно, что все известны критикой действующего президента США Дональда Трампа.

По данным агентства Reuters, слушания по существу по данному делу пройдут в июле 2019 года. Если Сизара Сэйака признают виновным, то остаток жизни он проведет в тюрьме.