У обвиняемого в рассылке бомб в США обнаружили список потенциальных целей

30 Окт. 08:25 2018-10-30T08:28:47+03:00

По данным телеканала NBC, в перечень попали более 100 человек

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У обвиняемого в рассылке самодельных бомб в США Сизара Сэйака нашли список потенциальных целей. Как передает американский телеканал NBC, в этот перечень попали больше 100 человек.

Источники телекомпании в правоохранительных органах сообщили, что ФБР пытается установить контакт со всеми людьми, упомянутыми в списке. Имена этих лиц не уточняются. По мнению следствия, посылок с самодельными взрывными устройствами могло быть больше, чем обнаружено сейчас.

Кроме того, власти полагают, что Сэйак искал в интернете данные о политиках, журналистах и деятелях шоу-бизнеса. По данным агентства Associated Press, при обыске у подозреваемого нашли паяльное оборудование, принтер и почтовые марки, аналогичные тем, что были наклеены на посылки.

Напомним, в понедельник, 29 октября, Сэйак предстал перед судом в Майами, штат Флорида. Его обвиняют в рассылке бомб экс-президенту США Бараку Обаме, Хиллари и Биллу Клинтонам, в офис телеканала NBC и по другим адресам.