2018-11-16T01:12:16+03:00
В мире

С мыса Канаверал во Флориде стартовала ракета-носитель Falcon 9

Она доставит на орбитц катарский спутник Es'hail 2
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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С мыса Канаверал во Флориде стартовала ракета-носитель Falcon 9С мыса Канаверал во Флориде стартовала ракета-носитель Falcon 9Фото: REUTERS
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С космодрома на мысе Канаверал во Флориде 15 ноября в 23.46 по московскому времени стартовала ракета-носитель Falcon 9 с катарским коммуникационным спутником Es'hail 2. Запуск осуществила американская компания SpaceX, она же вела видео-трансляцию пуска и полета ракеты.

Первая ступень ракеты отделилась в штатном режиме через три минуты после взлета и к этому часу успешно приземлилась на плавучую платформу под названием «Оf course I still Love You» у побережья Флориды в Атлантическом океане.

Космический спутник Es'hail 2 будет обеспечивать передачу сигнала на Ближнем Востоке, Северной Африке и Европе.

Отмечается, что начала этого года компания SpaceX провела уже 18-й запуск ракеты. Предыдущий старт, как ранее сообщал сайт kp.ru, состоялся в начале октября, тогда на орбиту был выведен аргентинский спутник.

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