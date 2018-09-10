SpaceX запустила ракету Falcon 9 со телекоммуникационным спутником

СЕГОДНЯ 09:33 2018-09-10T09:33:32+03:00

Запуск был произведен с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида

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В понедельник, 10 сентября, компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9, которая должна вывести на орбиту телекоммуникационный спутник Telstar 18V.

Запуск с космодрома, расположенного на мысе Канаверал, что в американском штате Флорида, состоялся в 00:45 по времени Восточного побережья США (07:45 мск). А уже в 08:19 мск спутник вышел на геостационарную орбиту.

Компания SpaceX вела трансляцию старта на своем сайте.

Стоит отметить, что запуск Falcon 9 с Telstar 18V неоднократно переносился. Так, ранее ожидалось, что старт состоится в ночь на воскресенье, 9 сентября. Однако в результате его пришлось отложить: SpaceX объяснила это необходимостью проведения дополнительных проверок.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в марте этого года SpaceX запустила ракету сразу с десятью спутниками связи.