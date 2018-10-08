2018-10-08T07:32:49+03:00
Наука

Первая ступень ракеты Falcon 9 приземлилась на космодроме в США

Эта успешная посадка стала уже 30-й в истории компании SpaceX
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ракета доставила на орбиту аргентинский спутникРакета доставила на орбиту аргентинский спутникФото: REUTERS
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Первая ступень ракеты Falcon 9 вернулась на космодром "Ванденберг" в штате Калифорния, успешно приземлившись в отведенную зону в 05:30 мск. Об этом сообщили в пресс-службе американской компании SpaceX.

Ракета стартовала с базы ВВС США в понедельник, 8 октября, в 05:21 мск. Сначала произошло отделение первой ступени (разгонного блока), а потом и второй. На 14-й минуте после старта Falcon 9 успешно вывела на орбиту аргентинский спутник, тем самым завершив миссию.

"Falcon 9 на посадочной зоне 4 после доставки SAOCOM-1A на низкую околоземную орбиту знаменует 30-е успешное приземление ракеты-носителя", - сообщается в Twitter американской компании.

Первая ступень ракеты Falcon 9 вернулась на космодром в США Фото: Twitter.com

Первая ступень ракеты Falcon 9 вернулась на космодром в СШАФото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

Напомним, как писал сайт kp.ru, ракета SpaceX впервые успешно приземлилась после доставки груза на МКС еще в декабре 2015 года. Тогда первая ступень Falcon 9 совершила посадку лишь с третьей попытки.

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