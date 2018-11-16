2018-11-16T05:00:35+03:00
Политика

Госдеп заявил, что от России зависит, останется ли в силе Договор о РСМД

По словам заместителя госсекретаря Помпео, США «сделали предупредительный выстрел»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Госдепартамент США переложил на Россию ответственность за сохранение Договора о РСМДГосдепартамент США переложил на Россию ответственность за сохранение Договора о РСМДФото: REUTERS
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Заявление президента США Дональда Трампа о желании разорвать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) был «предупредительным «выстрелом», и теперь только от России зависит, останется ли документ в силе, или Соединенные Штаты выйдут из соглашения.

Так заявила заместитель госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

«Мы продолжаем работать. У нас есть некоторые возможности. Мы сделали предупредительный выстрел, если хотите. Мяч на их стороне. Они должны вернуться в рамки договора. Мы этого не наблюдаем», - сказала она журналистам.

«Президент ясно сказал: мы будем отстаивать то, что хорошо для американского народа. Мы больше не будем терпеть нарушения Россией договора», - продолжила заместитель Помпео.

Она подчеркнула, что Вашингтон постоянно напоминают европейским партнерам о том, что Россия якобы уже более пяти лет «нарушает» Договор о РСМД и «не реагирует на предупреждения», передает РИА Новости.

Как писалсайт kp.ru, ранее Андреа Томпсон сообщила, что американская администрация пока не приняла окончательного решения, выйти из заключенного между США и Советским Союзом в 1987 году соглашения или оставить его в силе.

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