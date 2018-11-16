2018-11-16T06:05:40+03:00
В мире

Пхеньян заявил, что над протестированным в пятницу оружием КНДР работала семь лет

Однако власти Северной Кореи не сообщает, какое именно «высокотехнологичное передовое» оружие было испытано
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments7
Северокорейский лидер Ким Чен Ын лично присутствовал на испытаниях пока неизвестно какого оружияСеверокорейский лидер Ким Чен Ын лично присутствовал на испытаниях пока неизвестно какого оружияФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Специалисты Северной Кореи начали разрабатывать новую систему тактического оружия, которое было успешно испытано нынешним утром, еще семь лет назад, при жизни предыдущего лидера страны Ким Чен Ира (1941 – 2011), сообщает официальный вестник Пхеньяна – информационное агентство ЦТАК.

«Наконец-то родилась система оружия, идею которой лично предложил при жизни великий полководец (Ким Чен Ир) и, уделяя особое внимание, шаг за шагом руководил ее разработкой и усовершенствованием», - приводит издание слова северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Отмечается, что сын «великого полководца» сделал такое заявление на полигоне академии оборонных наук сразу после испытания «высокотехнологичного передового» оружия.

Правда, о каком именно оружии идет речь, и имеет ли оно отношение к ядерной программе КНДР, ЦТАК умалчивает. Подчеркивает лишь, что оно разработано с применением самых современных технологий и способно резко усилить оборонную мощь страны, укрепить боеспособность армии.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, испытание таинственного оружия прошло ранним утром 16 ноября, оно стало первым после запуска межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 год назад.

Еще больше материалов по теме: «Корейский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вашингтону предрекли гибель от «надменного высокомерия»
Прокопчук останется на посту вице-президента Интерпола по Европе до конца года
Коалиция США применила бомбы с белым фосфором в Сирии
Лидер группы, расправившейся с туристами в Таджикистане, получил пожизненный срок
МИД РФ призвал США отказаться от «неуклюжих» антироссийских санкций и иллюзий о «всемогуществе»
Турция может потребовать расследования убийства Хашкаджи под эгидой ООН
Александр Моор: "Императорский маршрут" привлекает туристов в Тобольск
В Совфеде заподозрили США во вмешательство в выборы главы Интерпола
В России предложили отменить или снизить НДС на полезные продукты
В посольстве Армении проверяют обстоятельства гибели их гражданина на ВПП в Шереметьево
Самолет, сбивший человека в аэропорту Шереметьево, получил повреждения
Лавров: Россия и Белоруссия продолжат усилия по противодействию героизации нацизма
Патрушев: страны СНГ наладили обмен аналитической информацией об ИГ*
Великобритания увеличит свое военное присутствие на территории Украины
Циклон с Сибири принесет снегопад и сильный ветер
В Крыму заявления о «проседании» моста назвали «информационными грязными вбросами»
Мадуро: Пусть идут к черту все, кто зовет меня диктатором
Новым главой Интерпола избран представитель Южной Кореи Ким Чон Ян
Прокуратура Азербайджана возбудила дело после взрыва в жилом доме
В Госдуме предложили заменить ЕГЭ системой выявления талантов с помощью блокчейна
Яровая предложила ужесточить правила приобретения оружия
Инфоцентр «Крымский мост» назвал сообщения о «проседании» сооружения мифом
В Норвегии футбольного арбитра обвинили в растлении 300 мальчишек
В ДТП на Мичуринском проспекте пострадали три человека
Южная Корея назвала главные условия для экономического развития КНДР
Спецслужбы США внедрили в «караван мигрантов» своих шпионов
Россия выступает за расширение информационных связей со странами Юго-Восточной Азии
СК опубликовал видео с места происшествия в аэропорту Шереметьево
Арестованный в ответ на российские санкции сухогруз покинул Украину