Пхеньян заявил, что над протестированным в пятницу оружием КНДР работала семь лет

16 Нояб. 05:49 2018-11-16T06:05:40+03:00

Северокорейский лидер Ким Чен Ын лично присутствовал на испытаниях пока неизвестно какого оружия Фото: REUTERS

Однако власти Северной Кореи не сообщает, какое именно «высокотехнологичное передовое» оружие было испытано

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Специалисты Северной Кореи начали разрабатывать новую систему тактического оружия, которое было успешно испытано нынешним утром, еще семь лет назад, при жизни предыдущего лидера страны Ким Чен Ира (1941 – 2011), сообщает официальный вестник Пхеньяна – информационное агентство ЦТАК.

«Наконец-то родилась система оружия, идею которой лично предложил при жизни великий полководец (Ким Чен Ир) и, уделяя особое внимание, шаг за шагом руководил ее разработкой и усовершенствованием», - приводит издание слова северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Отмечается, что сын «великого полководца» сделал такое заявление на полигоне академии оборонных наук сразу после испытания «высокотехнологичного передового» оружия.

Правда, о каком именно оружии идет речь, и имеет ли оно отношение к ядерной программе КНДР, ЦТАК умалчивает. Подчеркивает лишь, что оно разработано с применением самых современных технологий и способно резко усилить оборонную мощь страны, укрепить боеспособность армии.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, испытание таинственного оружия прошло ранним утром 16 ноября, оно стало первым после запуска межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 год назад.