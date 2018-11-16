2018-11-16T05:42:43+03:00
В мире

Корейские СМИ сообщили об испытаниях «высокотехнологичного передового» оружия в КНДР

Лидер Ким Чен Ын лично присутствовал при испытаниях на военном полигоне
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Северокорейский лидер Ким Чен ЫнСеверокорейский лидер Ким Чен ЫнФото: REUTERS
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В пятницу, 16 октября, КНДР провела испытания «недавно разработанного высокотехнологичного» оружия, причем на испытательном военном полигоне лично присутствовал северокорейский лидер Ким Чен Ын, сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на СМИ северных соседей.

Отмечается, что государственные издания Пхеньяна не указали, какое именно стратегическое оружие тестировалось, но оно современное и передовое, «долгое время разрабатывалось», предназначено для защиты территории страны и «значительно улучшит боевую мощь нашей народной армии».

Кроме того, северокорейские СМИ сообщают, что испытания прошли успешно, полностью подтвердив «превосходные» показатели протестированного оружия.

Проведенные нынешним утром испытания в КНДР стали первыми после запуска межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 в ноябре прошлого года, отмечает Yonhap.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, США и Южная Корея вновь провели совместные военные учения, которые возмутили КНДР. Пхеньян призвал Сеул и Вашингтон воздержаться от действий, которые подрывают мирную и спокойную обстановку в регионе.

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