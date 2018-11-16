2018-11-16T08:00:16+03:00
Общество

Голикова рассказала, что в России 14% мужчин и 26% женщин страдают ожирением

Это пока еще не самые плохие показатели, однако в последние годы наблюдается тенденция к ухудшению ситуации
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Около 14% мужчин и 26% женщин в России страдают ожирениемОколо 14% мужчин и 26% женщин в России страдают ожирениемФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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На настоящий момент 14% проживающих в России мужчин и 26% женщин страдают ожирением. Такие данные предоставила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, в отдельных категориях возрастов ситуация выглядит по-разному, однако уже сейчас стоит принимать меры по борьбе с этим заболеванием.

"Знаете, у нас, как у страны, не самые плохие показатели в этом смысле, но все-таки есть тенденция к ухудшению. И это тревожит", - отметила Голикова.

Она подчеркнула, что уже сейчас правительство планирует ведение разъяснительной работы с гражданами, а также организацию проверок качества продуктов питания. Ожидается, что уже к 2024 году около 30 млн наших соотечественников получат дополнительную информацию в данной сфере.

Кроме того, власти намерены серьезно заняться рационом школьников и пациентов больничных учреждений. Особое внимание будет уделено и присутствию на российском рынке биологически активных добавок.

"У нас здесь наполеоновские планы", - призналась вице-премьер в интервью "Российской газете".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что за последние пять лет число россиян с диагностированным ожирением увеличилось в полтора раза - с 856 тысяч в 2011 году до 1 млн 245 тысяч в 2016-м.

При этом больше всего человек, которым впервые поставили этот диагноз в 2017 году, оказалось зарегистрировано в Алтайском крае. На втором месте - Магаданская область, а дальше идут Курганская, Тюменская и Оренбургская области.

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