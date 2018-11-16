Голикова рассказала, что в России 14% мужчин и 26% женщин страдают ожирением
На настоящий момент 14% проживающих в России мужчин и 26% женщин страдают ожирением. Такие данные предоставила вице-премьер Татьяна Голикова.
По ее словам, в отдельных категориях возрастов ситуация выглядит по-разному, однако уже сейчас стоит принимать меры по борьбе с этим заболеванием.
"Знаете, у нас, как у страны, не самые плохие показатели в этом смысле, но все-таки есть тенденция к ухудшению. И это тревожит", - отметила Голикова.
Она подчеркнула, что уже сейчас правительство планирует ведение разъяснительной работы с гражданами, а также организацию проверок качества продуктов питания. Ожидается, что уже к 2024 году около 30 млн наших соотечественников получат дополнительную информацию в данной сфере.
Кроме того, власти намерены серьезно заняться рационом школьников и пациентов больничных учреждений. Особое внимание будет уделено и присутствию на российском рынке биологически активных добавок.
"У нас здесь наполеоновские планы", - призналась вице-премьер в интервью "Российской газете".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что за последние пять лет число россиян с диагностированным ожирением увеличилось в полтора раза - с 856 тысяч в 2011 году до 1 млн 245 тысяч в 2016-м.
При этом больше всего человек, которым впервые поставили этот диагноз в 2017 году, оказалось зарегистрировано в Алтайском крае. На втором месте - Магаданская область, а дальше идут Курганская, Тюменская и Оренбургская области.