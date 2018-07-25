Статистика ожирения: Минздрав назвал регионы с самыми тучными жителями

СЕГОДНЯ 08:20 2018-07-25T08:33:47+03:00

С каждым годом число людей с избыточным весом все растет. По официальным данным за 2017 год, людей с болезненным ожирением - более 1,2 процента. На самом деле это число гораздо больше

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По статистике, за год, с 2016 по 2017 год число людей с ожирением увеличилось на 6 процентов. Если в 2016 году диагноз "ожирение" был поставлен 1,39 млн россиянам, то в 2017 уже 1,9 млн. А за последние пять лет людей с лишним весом стало больше фактически на треть. Как прокомментировали в Минздраве России, распространенность ожирения среди мужчин в возрасте от 25 до 64 лет составила 26,9%, среди женщин в возрасте от 25 до 64 лет составила 30,8%. Стремительный рост лишнего веса наблюдается и среди подростков.

Во всем виноват стресс?

Больше всего человек с ожирением зарегистрировано в Алтайском крае - это 6275 человек на 100 тысяч взрослого населения (или 5,4 процента). На втором месте - Магаданская область (3954 человек на 100 тысяч). Также в пятерке "лидеров" - Курганская, Тюменская, Оренбургская области.

В некоторых регионах число людей с ожирением за год выросло почти в два раза (например, Кабардино-Балкария, Курская область).При этом общее число людей с ожирением не велико. Как отмечают эксперты, это может быть связано с региональными особенностями здравоохранения - например, усилен контроль за людьми с лишним весом, прошла массовая диспансеризация работников предприятия и пр. В любом случае, по статистике число людей с ожирением выросло примерно на 10 процентов в 35 регионах из 85. Но есть и снижение показателей, например, в Ставрополье, Северной Осетии.

- Самое опасное ожирение - абдоминальное или висцеральное, - говорит терапевт, кардиолог, к.м.н. Ярослав Ашихмин. - В просторечии - пивной животик. Жир между петлями кишечника исключительно активен в плане метаболизма. Он быстро реагирует на любой стресс. И это опасно, если человек живет в условиях постоянного хронического стресса, который никак не связан с активным движением, а только с сидячей работой или нервной обстановкой в семье. Реагируя на нервное напряжение, жировая ткань выбрасывает в кровь не только жиры, которые дают энергию, но многочисленные вредные соединения, вызывающие воспаление внутренней оболочки сосудов. По сути, висцеральный жир - это отдельный эндокринный орган, неправильная работа которого способна ускорить рост атеросклеротических бляшек в сосудах. А бляшки - это уже реальная опасность инсульта и инфаркта миокарда.

А переедеать нас заставляет не просто доступность еды на полках магазина, сколько наш мозг.

В лишнем весе детей виноваты родители

Регионы-лидеры по детскому и подростковому ожирению - Республика Алтай и Ульяновская область. В них диагноз ожирение поставлен 3 процентам детей. В некоторых регионах за детским весом ведется гораздо более пристальное наблюдение, например, в Еврейской автономной области, Северной Осетии - там число детей и подростков с лишним весом составляет от 30 до 60 процентов от общего числа населения. При том, что общее число страдающих ожирением невелико.

"КП" уже не раз поднимала тему детского ожирения и связанного с ними опасностей. Уже несколько лет назад это было серьезной проблемой:

- Проблема лишнего веса у подростков сейчас все больше тревожит нас, - комментировал рост ожирения у подростков профессор Александр Александров, руководитель лаборатории профилактики хронических неинфекционных заболеваний у детей и подростков Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава РФ. - Сейчас ожирение фиксируется у 20 процентов подростков. Причем у мальчиков - в большей степени. Девочки все-таки следят за собой. Причины очевидны - нерациональное питание, гиподинамия, увлечение компьютерными играми, а не прогулками и беготней на свежем воздухе. Согласно данным опроса, треть школьников игнорируют завтраки, а это тоже способствует набору лишнего веса, поскольку нет сбалансированности в приемах пищи. И, конечно, бесконечная любовь к фастфуду, который многие школьники употребляют раз в неделю и чаще. Из-за повышенного давления и лишнего веса нарушается липидный обмен, возникает атеросклероз сосудов. А в будущем это - инфаркты и инсульты. И, конечно, ожирение - это повышенный риск развития диабета не только в будущем, но и сейчас - в подростковом возрасте.

Причем, зачастую в лишнем весе у ребенка виноваты родители. Мировые знаменитости - диетологи, эндокринологи уже несколько лет привлекают к этому внимание. Так, известный диетолог Дюкан на каждой своей лекции призывает беременных женщин не злоупотреблять пирожными, конфетами, сахаром. Набирая во время беременности слишком много лишних кило, женщина автоматически закладывает на генном уровне программу ожирения и у будущего ребенка.

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Три доказанных наукой совета, как стать стройным

1. Старайтесь ужинать не позднее чем за 3 — 4 часа до сна. Если очень мучает голод — съешьте помидор-огурец или выпейте стакан кефира невысокой жирности — но не менее 2,5% (в обезжиренных молочных продуктах практически не остается полезных веществ, предупреждают эксперты).

2. Исходя из известных механизмов обмена веществ, основные приемы пищи должны приходиться на первую половину дня. Фрукты и даже десерты вполне можно себе позволить, но — до 12 часов дня.

«Постарайтесь сформировать у себя такие пищевые привычки, чтобы это были не временные подвиги, а постоянный образ жизни. Тогда успехи закрепятся, и вам будет комфортно психологически», - советует эндокринолог Лариса Бавыкина, которая развенчала главные мифы о причинах лишнего веса.

3. Обязательно уделяйте внимание физнагрузкам. В идеале это бег, плавание, занятия в фитнес-зале, как минимум — ходьба пешком максимально быстрым шагом не менее 150 минут в неделю, чем больше расстояния — тем лучше.