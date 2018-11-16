2018-11-16T08:45:27+03:00
Общество

Копии паспортов россиян оказались в открытом доступе в МФЦ

Любой желающий может без проблем скачать чужие персональные данные себе на флешку
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments49
В ряде столичных МФЦ в открытом доступе могут храниться персональные данные россиянВ ряде столичных МФЦ в открытом доступе могут храниться персональные данные россиянФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Персональные данные тысяч россиян оказались в открытом доступе на компьютерах общего пользования в Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

Такими устройствами могут пользоваться все посетители МФЦ. Подключенные к сканеру компьютеры предназначены для загрузки копий паспортов и других документов на портал госуслуг. Большинство людей после совершения всех необходимых процедур просто забывают удалить свои данные с рабочего стола. В результате получается так, что любой желающий может получить доступ к чужим документам.

Такие сканы без затруднения можно перенести на флешку или же переслать по почте. В интернете за эту информацию даже готовы заплатить. С помощью нее мошенники могут заниматься направленной рекламной рассылкой или брать микрозаймы. Также существует возможность получения доступа к средствам на банковских счетах.

Как сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на Роскомнадзор, исходя из общих требований закона "О персональных данных", сотрудники МФЦ обязаны обеспечивать соблюдение конфиденциальности данных граждан. На деле же рабочие столы и корзины общих компьютеров в центрах предоставления услуг очищаются всего лишь один раз в течение дня.

Сайт kp.ru писал о том, что в последнее время россияне стали активно жаловаться в Роскомнадзор на неправомерное использование их личных данных. Только с начала 2018 года в адрес ведомства поступило 17 884 таких обращений, что на 11,5% больше, чем за аналогичный период 2017-го.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вашингтону предрекли гибель от «надменного высокомерия»
Прокопчук останется на посту вице-президента Интерпола по Европе до конца года
Коалиция США применила бомбы с белым фосфором в Сирии
Лидер группы, расправившейся с туристами в Таджикистане, получил пожизненный срок
МИД РФ призвал США отказаться от «неуклюжих» антироссийских санкций и иллюзий о «всемогуществе»
Турция может потребовать расследования убийства Хашкаджи под эгидой ООН
Александр Моор: "Императорский маршрут" привлекает туристов в Тобольск
В Совфеде заподозрили США во вмешательство в выборы главы Интерпола
В России предложили отменить или снизить НДС на полезные продукты
В посольстве Армении проверяют обстоятельства гибели их гражданина на ВПП в Шереметьево
Самолет, сбивший человека в аэропорту Шереметьево, получил повреждения
Лавров: Россия и Белоруссия продолжат усилия по противодействию героизации нацизма
Патрушев: страны СНГ наладили обмен аналитической информацией об ИГ*
Великобритания увеличит свое военное присутствие на территории Украины
Циклон с Сибири принесет снегопад и сильный ветер
В Крыму заявления о «проседании» моста назвали «информационными грязными вбросами»
Мадуро: Пусть идут к черту все, кто зовет меня диктатором
Новым главой Интерпола избран представитель Южной Кореи Ким Чон Ян
Прокуратура Азербайджана возбудила дело после взрыва в жилом доме
В Госдуме предложили заменить ЕГЭ системой выявления талантов с помощью блокчейна
Яровая предложила ужесточить правила приобретения оружия
Инфоцентр «Крымский мост» назвал сообщения о «проседании» сооружения мифом
В Норвегии футбольного арбитра обвинили в растлении 300 мальчишек
В ДТП на Мичуринском проспекте пострадали три человека
Южная Корея назвала главные условия для экономического развития КНДР
Спецслужбы США внедрили в «караван мигрантов» своих шпионов
Россия выступает за расширение информационных связей со странами Юго-Восточной Азии
СК опубликовал видео с места происшествия в аэропорту Шереметьево
Арестованный в ответ на российские санкции сухогруз покинул Украину