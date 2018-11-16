Копии паспортов россиян оказались в открытом доступе в МФЦ

16 Нояб. 08:45 2018-11-16T08:45:27+03:00

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Персональные данные тысяч россиян оказались в открытом доступе на компьютерах общего пользования в Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

Такими устройствами могут пользоваться все посетители МФЦ. Подключенные к сканеру компьютеры предназначены для загрузки копий паспортов и других документов на портал госуслуг. Большинство людей после совершения всех необходимых процедур просто забывают удалить свои данные с рабочего стола. В результате получается так, что любой желающий может получить доступ к чужим документам.

Такие сканы без затруднения можно перенести на флешку или же переслать по почте. В интернете за эту информацию даже готовы заплатить. С помощью нее мошенники могут заниматься направленной рекламной рассылкой или брать микрозаймы. Также существует возможность получения доступа к средствам на банковских счетах.

Как сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на Роскомнадзор, исходя из общих требований закона "О персональных данных", сотрудники МФЦ обязаны обеспечивать соблюдение конфиденциальности данных граждан. На деле же рабочие столы и корзины общих компьютеров в центрах предоставления услуг очищаются всего лишь один раз в течение дня.

Сайт kp.ru писал о том, что в последнее время россияне стали активно жаловаться в Роскомнадзор на неправомерное использование их личных данных. Только с начала 2018 года в адрес ведомства поступило 17 884 таких обращений, что на 11,5% больше, чем за аналогичный период 2017-го.