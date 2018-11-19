Росавиация опровергла данные об опасном сближении самолетов над Москвой
Федеральное агентство воздушного транспорта опровергло информацию об опасном сближении пассажирских лайнеров над Москвой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
В Росавиации указали, что во время движения самолетов действительно сработала система предупреждения. Это произошло из-за несоблюдения заданных интервалов. Однако расстояния между судами было достаточно.
«Причины несоблюдения интервалов выясняются. Тем не менее самолеты разошлись на совершенно безопасном расстоянии, составляющем многие километры, и никакой угрозы для экипажей и пассажиров не было», - объяснили в ведомстве.
Напомним, что ранее появилась информация об опасном сближении двух пассажирских самолетов, летевших по маршрутам «Калининград-Москва» и «Москва-Санкт-Петербург».