Росавиация опровергла данные об опасном сближении самолетов над Москвой

19 Нояб. 20:21 2018-11-19T20:23:19+03:00

Ведомство пояснило, что никакой угрозы для пассажиров и экипажа не было

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Федеральное агентство воздушного транспорта опровергло информацию об опасном сближении пассажирских лайнеров над Москвой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

В Росавиации указали, что во время движения самолетов действительно сработала система предупреждения. Это произошло из-за несоблюдения заданных интервалов. Однако расстояния между судами было достаточно.

«Причины несоблюдения интервалов выясняются. Тем не менее самолеты разошлись на совершенно безопасном расстоянии, составляющем многие километры, и никакой угрозы для экипажей и пассажиров не было», - объяснили в ведомстве.

Напомним, что ранее появилась информация об опасном сближении двух пассажирских самолетов, летевших по маршрутам «Калининград-Москва» и «Москва-Санкт-Петербург».