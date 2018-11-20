2018-11-20T09:42:14+03:00
Происшествия

В азербайджанском городе Гянджа произошел взрыв в жилом доме, есть жертвы

По предварительной версии, причиной ЧП могла стать утечка бытового газа
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Причиной взрыва могла стать утечка бытового газаПричиной взрыва могла стать утечка бытового газаФото: Мария ГОРЕЛОВА
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Во вторник, 20 ноября, произошел взрыв в четырехэтажном жилом доме в азербайджанском городе Гянджа на западе страны, сообщает пресс-служба МЧС Азербайджана. В результате разрушились несколько квартир одного из трех подъездов, погиб как минимум один человек. Еще одного жильца с травмами доставили в военный госпиталь.

Спасатели предполагают, что под завалами могут оставаться люди. В сообщении уточняется, что дом расположен в Кяпазском районе города. На месте происшествия работают сотрудники Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска МЧС, привлечены также войска гражданской обороны. Поисково-спасательная операция на месте ЧП продолжается.

По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка бытового газа, передает Интерфакс.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о другой трагедии в Азербайджане: 2 марта в здании Республиканского наркологического центра в Баку вспыхнул сильный пожар, жертвами которого стали 25 человек.

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