2018-11-20T15:16:43+03:00
Общество

РЖД представят концепт первого российского высокоскоростного поезда

Разработка будет продемонстрирована на выставке "Транспорт России", которая пройдет в Москве 20-22 ноября
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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«Российские железные дороги» представят концепт первого российского высокоскоростного поезда«Российские железные дороги» представят концепт первого российского высокоскоростного поездаФото: Олег ЗОЛОТО
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Компания "Российские железные дороги" представит концепт первого отечественного высокоскоростного поезда уже на этой неделе. Разработка будет продемонстрирована на выставке "Транспорт России", которая пройдет 20-22 ноября в Гостином дворе. Об этом сообщили в дочерней компании РЖД "Скоростные магистрали".

Плацкарты нового типа могут появиться уже в конце 2018 года, а в Воронеже приступили к строительству модернизированного Ил-96

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Ожидается, что новый поезд будет курсировать по высокоскоростной магистрали Москва - Казань, строительство которой начнется в 2019 году. При этом, кто выступит производителем состава пока неизвестно. В скором времени компания планирует объявить открытый конкурс, передает ТАСС.

Новый двенадцативагонный электропоезд, состоящий из шести моторных и шести немоторных вагонов, сможет осуществлять пассажирские перевозки со скоростью до 360 км/час, при том, что демонстрационная скорость на 40 км/час в больше. Для сравнения сейчас поезда "Сапсан" двигаются не быстрее 250 км/час.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее РЖД анонсировали также другую свою разработку. Так, уже со следующего года на территории России появятся новые плацкартные вагоны, которые станут гораздо более комфортными для пассажиров.

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