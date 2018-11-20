РЖД представят концепт первого российского высокоскоростного поезда
Компания "Российские железные дороги" представит концепт первого отечественного высокоскоростного поезда уже на этой неделе. Разработка будет продемонстрирована на выставке "Транспорт России", которая пройдет 20-22 ноября в Гостином дворе. Об этом сообщили в дочерней компании РЖД "Скоростные магистрали".
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Ожидается, что новый поезд будет курсировать по высокоскоростной магистрали Москва - Казань, строительство которой начнется в 2019 году. При этом, кто выступит производителем состава пока неизвестно. В скором времени компания планирует объявить открытый конкурс, передает ТАСС.
Новый двенадцативагонный электропоезд, состоящий из шести моторных и шести немоторных вагонов, сможет осуществлять пассажирские перевозки со скоростью до 360 км/час, при том, что демонстрационная скорость на 40 км/час в больше. Для сравнения сейчас поезда "Сапсан" двигаются не быстрее 250 км/час.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее РЖД анонсировали также другую свою разработку. Так, уже со следующего года на территории России появятся новые плацкартные вагоны, которые станут гораздо более комфортными для пассажиров.