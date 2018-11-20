2018-11-20T10:43:39+03:00
В мире

В Брюсселе неизвестный с ножом напал на полицейского

Злоумышленник был ранен ответным огнем правоохранителей
Сакина НУРИЕВА
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В Брюсселе неизвестный с ножом напал на полицейского.В Брюсселе неизвестный с ножом напал на полицейского.Фото: REUTERS
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В столице Бельгии Брюсселе мужчина с ножом напал на полицейского. Атака произошла недалеко от полицейского участка, на улице дю Марше.

В результате нападения полицейский получил незначительные ранения, его жизни ничего не угрожает. Второй сотрудник правоохранительных органов выстрелил в злоумышленника. Оба, раненный полицейский и преступник, были госпитализированы. Об этом сообщило CNN.

Представитель правоохранительных органов Илсе Ван де Кире заявил, что пока следствие не связывает нападение с террором. В настоящее время расследование продолжается. Территория, в котором произошло ЧП, перекрыта.

Напомним, 9 ноября мужчина напал с ножом на полицейских и прохожих в австралийском Мельбурне. Тогда в результате инцидента погиб один человек, несколько людей получили ранения. Сам злоумышленник получил огнестрельного ранение от сотрудника правоохранительных органов, его госпитализировали в больницу в критическом состоянии.

Позже полиция назвала нападение актом терроризма. Известно, что преступник выкрикивал слова «Аллаху Амбар».

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