Акции трех крупнейших автопроизводителей упали из-за ареста главы Nissan

СЕГОДНЯ 11:49 2018-11-20T11:50:30+03:00

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Арест председателя совета альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона спровоцировал резкое падение стоимости ценных бумаг трех крупнейших автопроизводителей.

Так, акции японского автоконцерна Nissan, торгующиеся на Токийской фондовой бирже, обрушились на 6,25%, а стоимость доли владения компанией Renault снизилась на 8,4%. По данным Reuters, подешевели и ценные бумаги конгломерата Mitsubishi. В данном случае падение составило 6%.

Стоит отметить, что в общей сумме эта тройка автопроизводителей находится на первом месте в мире по объему сбыта транспортных средств. Между тем, арест главы Nissan может серьезно подпортить имидж этих компаний.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Карлоса Гона заключили под стражу в минувший понедельник, 19 ноября. Японская прокуратура подозревает топ-менеджера в предоставлении недостоверных и заниженных данных о собственных доходах.