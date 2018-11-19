Главу Nissan Motor Карлоса Гона арестовали по подозрению в занижении доходов

19 Нояб. 15:24 2018-11-19T15:25:50+03:00

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В Японии арестовали президента компании Nissan Motor Карлоса Гона по подозрению в занижении собственных доходов, об этом сообщила газета «Иомиури».

В настоящий момент 64-летний Гон возглавляет альянс Renault-Nissan-Mitsubishi в качестве председателя совета директоров. Сообщается, что бизнесмена подозревают в нарушении финансового законодательства Японии из-за занижения доходов для уклонения от налогов.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что японская прокуратура арестует топ-менеджера, если следствие не обнаружит в документах раскрытия данных о прибыли Nissan Motor Co.

После появления информации в СМИ о возможных нарушениях Гона, акции Renault упали на 4,7% на торгах в Париже.

Карлос Гон пришел в Nissan из Renault в 1999 году в качестве высшего исполнительного директора, а в 2000 году он уже стал президентом компании. С июня 2001 года возглавил совет директоров, спустя четыре года Гон стал и президентом Renault, а в 2016 году возглавил совет директоров японской автомобильной компании Mitsubishi Motors.