2018-11-20T12:08:46+03:00
Политика

Путин внёс в Госдуму кандидатуры на посты аудиторов Счётной палаты

В будущем эти должности могут занять Дмитрий Зайцев и Алексей Каульбарас
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин поддержал предложенные советом Государственной Думы кандидатуры на посты аудиторов Счетной палаты в лице Дмитрия Зайцева и Алексея Каульбарса и сразу же внес их на рассмотрение в нижнюю палату. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

По его словам, оба кандидата отличаются серьезными послужными списками работы в финансовых и контрольных органах страны, что и стало определяющим фактором при их отборе.

Напомним, что сейчас Госдума старается поддерживать отношения со Счетной Палатой на уровне постоянного развития. Такое взаимодействие крайне важно в рамках контроля за реализацией проектов, определенных Путиным в послании Федеральному Собранию и майском указе, сообщается на сайте пресс-службы ГД.

Сайт kp.ru писал о том, что в июне аудитором Счетной палаты был назначен также бывший министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень.

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