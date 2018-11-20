2018-11-20T12:27:18+03:00
Происшествия

В Аргентине смоделировали возможный сценарий гибели подлодки "Сан-Хуан"

В качестве основной причины потопления субмарины рассматривается пожар
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На борту "Са-Хуана" находились 44 моряка, в том числе первая в истории страны женщина-подводникНа борту "Са-Хуана" находились 44 моряка, в том числе первая в истории страны женщина-подводникФото: REUTERS
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Эксперты комиссии при министерстве обороны Аргентины смоделировали возможный сценарий гибели подводной лодки "Сан-Хуан", которая пропала с радаров более года назад.

Сайт kp.ru писал о том, что в минувшую пятницу субмарину все же удалось обнаружить в 500 км от берега на глубине около 900 метров. Обломки подлодки выглядят так будто ее взорвали.

Эксперты же предполагают, что все началось с пожара, который возник на борту еще за день до трагедии. Возгорание возникло в районе носовых электробатарей и, вероятнее всего, спровоцировало взрыв, что стало причиной попадания воды в отсек через систему вентиляции.

По мнению специалистов, тогда же экипаж "Сан-Хуана" принял решение всплыть и, несмотря на непогоду и ночное время, провести ремонт. После этого субмарина продолжила свой подводный путь к базе ВМС Мар-дель-Плата. Причем на берегу о ночном инциденте узнали лишь утром 15 ноября 2017 года, то есть через день после случившегося.

Дальше, по версии экспертов, пожар вновь возобновился и привел к потере управления подлодкой. В результате субмарина начала идти ко дну. Предполагается, что, достигнув критической глубины она была просто раздавлена толщей воды. Именно это и стало причиной деформации ее корпуса, передает портал Nacion.

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