2018-11-20T12:30:00+03:00
Общество

100 тысяч за девственность: австралийка выставила свою невинность на продажу

Девушка намерена потратить эти деньги на учебу и ипотеку
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Комментарии: comments12
Австралийка пытается продать свою невинность за 100 тысяч долларовАвстралийка пытается продать свою невинность за 100 тысяч долларовФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Говорят, любовь нельзя купить за деньги. Любовь может и не продается, а вот за девственность, оказывается, можно выручить немаленькую сумму. Таким необычным способом решила заработать 18-летняя жительница Австралии. Девушка под псевдонимом Сиена Пэйтон разместила в сети объявление: «Продам девственность за 100 тысяч долларов».

Ничего предосудительного в своем поступке она не видит.

- Я лишь хочу получить быструю финансовую помощь. Это поможет мне оплатить учебу в вузе, где, как вы знаете, нужно купить много учебников. Я также хочу приобрести машину, оплатить родителям счета и ипотеку, – цитирует австралийку издание The Sun.

При этом у девушки есть несколько условий необычной «сделки».

- Возраст и внешность мужчины не важны. Меня привлекают вежливые и умные люди. Восхищаюсь мужчинами, которые умеют говорить комплименты, заботятся о женщине и знают, чего хотят. Я жду, когда ты сможешь забрать мою невинность, – написала Сиена в своем объявлении.

Со своей стороны обязалась предоставить все необходимые медицинские справки о состоянии здоровья.

Но пока желающих заплатить девушке такую сумму за ее невинность не нашлось. Но есть предложение - десять тысяч долларов за ночь с ней. Австралийка говорит, что это очень мало и ждет, что все-таки найдет своего покупателя, сообщает сайт "Дни.ру".

Напомним, что это уже не первый подобный случай. Ранее в США свою девственность пыталась продать выпускница религиозной школы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
BBC позвала на работу ведущего, который 44 года выходил в эфир из сарая
Ученые из Нидерландов визуализировали черную дыру
Лавров назвал авантюрой попытки наделить ОЗХО функциями обвинителя
Лавров: Россия содействует политическому урегулированию кризиса в Сирии
С начала года в Россию приехали более 1 миллиона туристов из ЕС
В РЖД рассказали, какими будут цены на билеты в новых плацкартных вагонах
Испания требует от Великобритании отдельных от Brexit переговоров по поводу Гибралтара
Число пострадавших при аварии поезда в Каталонии возросло до 49
Столтенберг заявил, что ЕС не следует соревноваться с НАТО
Стал известен социальный портрет таксиста, попадающего в аварии
КНДР ликвидировала 10 охранных пунктов на границе с Южной Кореей
Лавров уверен, что Трамп сталкивается с препятствиями в налаживании отношений с РФ
Британские журналисты спасли пингвинов во время снежного шторма в Антарктиде
Россия выиграла тендер на поставку Индии зенитно-ракетных комплексов
Госдума приняла во втором чтении поправки к госбюджету на 2018 год
Россия сыграет в белой форме в матче Лиги Наций против Швеции
В Финляндии зафиксировали рекордно малое количество осадков
Производители мяса, молока и конфет заявили об убытках из-за требований по сточным водам
Песков не стал комментировал заявление ЕС о целевых мерах из-за ситуации на Азове
Почти половина российских соискателей приводят своих детей на работу
Путин обсудит с Минобороны и компаниями ОПК государственную программу вооружений
Кремль обвинил сенаторов США во вмешательстве в выборы главы Интерпола
Решение суда о наложении штрафа на The New Times вступило в силу
Россия и Индия подписали контракты на строительство четырех фрегатов