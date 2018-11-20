100 тысяч за девственность: австралийка выставила свою невинность на продажу
Говорят, любовь нельзя купить за деньги. Любовь может и не продается, а вот за девственность, оказывается, можно выручить немаленькую сумму. Таким необычным способом решила заработать 18-летняя жительница Австралии. Девушка под псевдонимом Сиена Пэйтон разместила в сети объявление: «Продам девственность за 100 тысяч долларов».
Ничего предосудительного в своем поступке она не видит.
- Я лишь хочу получить быструю финансовую помощь. Это поможет мне оплатить учебу в вузе, где, как вы знаете, нужно купить много учебников. Я также хочу приобрести машину, оплатить родителям счета и ипотеку, – цитирует австралийку издание The Sun.
При этом у девушки есть несколько условий необычной «сделки».
- Возраст и внешность мужчины не важны. Меня привлекают вежливые и умные люди. Восхищаюсь мужчинами, которые умеют говорить комплименты, заботятся о женщине и знают, чего хотят. Я жду, когда ты сможешь забрать мою невинность, – написала Сиена в своем объявлении.
Со своей стороны обязалась предоставить все необходимые медицинские справки о состоянии здоровья.
Но пока желающих заплатить девушке такую сумму за ее невинность не нашлось. Но есть предложение - десять тысяч долларов за ночь с ней. Австралийка говорит, что это очень мало и ждет, что все-таки найдет своего покупателя, сообщает сайт "Дни.ру".
Напомним, что это уже не первый подобный случай. Ранее в США свою девственность пыталась продать выпускница религиозной школы.