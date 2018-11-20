Госдума приняла закон о бюджете ПФР на следующий год

СЕГОДНЯ 12:56 2018-11-20T12:57:52+03:00

В 2019 году отмечается дефицит на сумму в 23,2 миллиардов рублей

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Госдума приняла закон о бюджете Пенсионного фонда России (ПФР) на 2019-2021 годы.

В 2019 году доходы фонда предусматриваются законом в размере 8,613 триллиона рублей (8,1% ВВП), из них 8,587 триллиона рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования пенсионных накоплений, на 2020 год — 8,995 триллиона и 8,949 триллиона рублей, на 2021 год — 9,294 триллиона и 9,246 триллиона рублей.

Расходы Пенсионного фонда на 2019 год предусмотрены в объёме 8,636 триллиона рублей (8,2% ВВП), на 2020 год — 9,017 триллиона рублей, на 2021 год — 9,328 триллиона рублей.

Следовательно, бюджет ПФР образован с дефицитом на 2019 год в сумме 23,2 миллиардов рублей, на 2020 год — 21,9 миллиарда рублей, на 2021 год — 33,8 миллиардов рублей.

Ранее в Госдуме предложили штрафовать неработающих россиян, которые откажутся платить за себя все страховые взносы в социальные фонды, в том числе, в ПФР.

В ноябре текущего года объем накоплений под управлением ВТБ Пенсионный фонд увеличился на треть и достиг 191,3 миллиарда рублей.