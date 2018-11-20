Российская армия возродит институт сестер милосердия

20 Нояб. 21:09 2018-11-20T21:11:58+03:00

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В России планируют возродить институт сестер милосердия. Обучение планируют проводить в Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом заявил представитель Главного военно-политического управления (ГВПУ) Анатолий Карасев во время презентации церкви в Венеции.

«Уникальность будущего храма заключается в том, что он будет совмещать в себе как функции церкви, так и учебно-методического, культурного, образовательного и мемориального центра», - приводит ТАСС слова Карасева..

По его словам, новый храм будет использоваться для обучения военного духовенства и возрождения института сестер милосердия.

Напомним, что в сентябре 2018 года было объявлено о строительстве третьего по высоте православного храма в мире. Его намерены возвести 2020 году на территории парка «Патриот». Официальное открытие будет приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.