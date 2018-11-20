Матч Швеция - Россия 20 ноября 2018: Артем Дзюба появится в стартовом составе нашей команды

20 Нояб. 21:47 2018-11-20T21:53:00+03:00

Капитан сборной России снова в строю и готов к битве в самой важной игре Лиги Наций

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Во вторник, 20 ноября, в Стокгольме пройдет матч Лиги Наций между Швецией и Россией. И главная и самая ожидаемая новость - наш капитан Артем Дзюба появится в стартовом составе! Стартовое сочетание игроков, которое начнет поединок против шведов, огласил тренерский штаб российской сборной.

Стартовый состав сборной России: Лунев-Набабкин, Джикия, Нойштедтер, Игнатьев - Газинский, Ерохин, Кузяев - Полоз, Дзюба, Ионов.

Напомним, что в этой игре сборной России нужна только победа или ничья. При таком раскладе наши выиграют свою группу Лиги Наций и в следующем розыгрыше смогут принять участие в элитном дивизионе, команды которого непосредственно ведут спор за победу.

Отметим, что за пять дней до этой встречи Россия сыграла в Лейпциге товарищеский матч с Германией, в котором уступила со счетом 0:3.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Швеция - Россия. Игра начнется в 22:45 по московскому времени.