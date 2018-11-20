ВОЗ: детская смертность в ДТП приобретает масштабы эпидемии

20 Нояб. 23:02 2018-11-20T23:03:01+03:00

Представитель организации рассказала Радио «Комсомольская правда», что больше половины травм дети от 5 до 14 получают в авариях

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Всемирная организация здравоохранения считает, что детская смертность в дорожно-транспортных происшествиях приобрела масштабы эпидемии. Об этом в эфире программы «Движение без опасности» рассказала представитель организации в России Мелита Вуйнович.

По словам ведущей программы Натальи Агре, дорожно-транспортные происшествия можно считать целой эпидемией нашего тысячелетия. Они являются наиболее частой причиной смертности молодого населения.

С таким мнением согласилась представитель ВОЗ, сославшись на статистические данные.

«Вы абсолютно правильное слово использовали, это именно эпидемия. Если посмотреть статистику причин смерти, то до 5 лет больше всего детей в мире погибает от инфекционных заболеваний, а от 5 до 14 лет – от травм. И более половины смертельных травм – это результат дорожно-транспортного движения», - рассказала Мелита Вуйнович.

Специалист отметила, что часто случаи гибели детей происходят, даже когда у взрослых в этой машине лишь небольшие травмы.

По ее словам, количество смертей с детьми-пешеходами на данный момент сокращается из-за системной работы в этой области.

«Но как только переходим к теме детей-пассажиров, то получается, что в тех ДТП, где взрослые получают средние травмы, для ребенка очень повреждение оказывается либо фатальным, либо с очень тяжелыми последствиями на всю его жизнь», - сказала Мелита.