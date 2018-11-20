2018-11-20T23:03:01+03:00
Общество

ВОЗ: детская смертность в ДТП приобретает масштабы эпидемии

Представитель организации рассказала Радио «Комсомольская правда», что больше половины травм дети от 5 до 14 получают в авариях
Алена Басавина
Поделиться:
Комментарии: comments2
ВОЗ сравнил детскую смертность в ДТП с эпидемиейВОЗ сравнил детскую смертность в ДТП с эпидемиейФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Всемирная организация здравоохранения считает, что детская смертность в дорожно-транспортных происшествиях приобрела масштабы эпидемии. Об этом в эфире программы «Движение без опасности» рассказала представитель организации в России Мелита Вуйнович.

По словам ведущей программы Натальи Агре, дорожно-транспортные происшествия можно считать целой эпидемией нашего тысячелетия. Они являются наиболее частой причиной смертности молодого населения.

С таким мнением согласилась представитель ВОЗ, сославшись на статистические данные.

«Вы абсолютно правильное слово использовали, это именно эпидемия. Если посмотреть статистику причин смерти, то до 5 лет больше всего детей в мире погибает от инфекционных заболеваний, а от 5 до 14 лет – от травм. И более половины смертельных травм – это результат дорожно-транспортного движения», - рассказала Мелита Вуйнович.

Специалист отметила, что часто случаи гибели детей происходят, даже когда у взрослых в этой машине лишь небольшие травмы.

По ее словам, количество смертей с детьми-пешеходами на данный момент сокращается из-за системной работы в этой области.

«Но как только переходим к теме детей-пассажиров, то получается, что в тех ДТП, где взрослые получают средние травмы, для ребенка очень повреждение оказывается либо фатальным, либо с очень тяжелыми последствиями на всю его жизнь», - сказала Мелита.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трамп: Отмена оружейных сделок США с Саудовской Аравией стала бы «подарком» для России и Китая
Появилось видео с места гибели человека на ВПП в «Шереметьево»
Россия проиграла 0:2 в решающей игре Лиги Наций команде Швеции в гостях
Помпео: США призывают избрать главой Интерпола представителя Южной Кореи
Представитель ВОЗ: Благодаря принятым мерам Россия за последние два года сохранила четыре тысячи жизней
Матч Швеция - Россия: наша команда проигрывает 0:1 после 1 тайма в поединке Лиге Наций
Обнародованы новые подробности убийства саудовского журналиста Хашукджи
Цена на нефть марки Brent упала ниже $63
В ВОЗ предложили лечить тех, кто попался за рулем пьяный
Владимир Путин провел встречу с главой ФНС
Минтранс работает над запуском авиасообщения между Крымом и Сирией
Матч Швеция - Россия 20 ноября 2018: Артем Дзюба появится в стартовом составе нашей команды
Трамп допускает, что принц Саудовской Аравии знал об убийстве Хашкаджи
Российская армия возродит институт сестер милосердия
Путин утвердил новый состав Совета по культуре и искусству
«Газпром» рассказал, почему Украина упустила из виду «Турецкий поток»
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $64
Сын Михаэля Шумахера примет участие в Гонке чемпионов
Две российские компании попали под санкции США
ОЗХО одобрила увеличение бюджета, вопреки возражению России
Рождественскую ель привезли в Белый дом на карете
Появилось видео задержания участника теракта в Буденновске
Бывшую жену Армена Джигарханяна приговорили к 200 часам обязательных работ
Банкам с капиталом меньше 1 млрд рублей запретят собирать биометрию
Космонавты на МКС защищаются от солнечных вспышек влажными салфетками
Ученые: счетчик электричества в душе помогает людям экономить воду
Порошенко: морскую границу Украины возьмут под контроль