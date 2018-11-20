ВОЗ: детская смертность в ДТП приобретает масштабы эпидемии
Всемирная организация здравоохранения считает, что детская смертность в дорожно-транспортных происшествиях приобрела масштабы эпидемии. Об этом в эфире программы «Движение без опасности» рассказала представитель организации в России Мелита Вуйнович.
По словам ведущей программы Натальи Агре, дорожно-транспортные происшествия можно считать целой эпидемией нашего тысячелетия. Они являются наиболее частой причиной смертности молодого населения.
С таким мнением согласилась представитель ВОЗ, сославшись на статистические данные.
«Вы абсолютно правильное слово использовали, это именно эпидемия. Если посмотреть статистику причин смерти, то до 5 лет больше всего детей в мире погибает от инфекционных заболеваний, а от 5 до 14 лет – от травм. И более половины смертельных травм – это результат дорожно-транспортного движения», - рассказала Мелита Вуйнович.
Специалист отметила, что часто случаи гибели детей происходят, даже когда у взрослых в этой машине лишь небольшие травмы.
По ее словам, количество смертей с детьми-пешеходами на данный момент сокращается из-за системной работы в этой области.
«Но как только переходим к теме детей-пассажиров, то получается, что в тех ДТП, где взрослые получают средние травмы, для ребенка очень повреждение оказывается либо фатальным, либо с очень тяжелыми последствиями на всю его жизнь», - сказала Мелита.