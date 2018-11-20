Представитель ВОЗ в России: Надо проводить большую работу с водителями, чтобы они поняли: сидеть за рулем после 100 г спирта - это очень страшно

Гостями программы «Россия в движении» стали президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре и представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ доктор Мелита Вуйнович.

НАСТОЯЩАЯ ЭПИДЕМИЯ

Н. Агре: - По данным ВОЗ, дорожно-транспортные происшествия – это причина номер один в смертности молодого населения в возрасте от 5 до 14 лет. То есть, фактически можно говорить, что это целая эпидемия нашего тысячелетия, с которой сейчас, объединившись вместе, нам необходимо работать.

М. Вуйнович: - Вы абсолютно правильное слово использовали, это именно эпидемия. Если посмотреть статистику причин смерти (ВОЗ, как и другие организации, делает такие анализы на каждый год и на каждые 5 лет), то до 5 лет больше всего детей в мире погибает от инфекционных заболеваний, а от 5 до 14 лет – от травм. И более половины смертельных травм – это результат дорожно-транспортного движения. Дети гибнут или как пешеходы, или как велосипедисты, или как пассажиры.

Человек - самый уязвимый элемент дорожного движения. Машины сегодня делают из очень прочных новых материалов, но человек внутри, даже если машина не поломана, повреждает свое здоровье. А 5 - 6-летний ребенок нередко погибает, даже когда у взрослых в этой машине лишь небольшие травмы.

Н. Агре: - Сейчас и в РФ это наиболее актуальная тема – именно с детским дорожно-транспортным травматизмом, особенно с детьми-пассажирами. Потому что с пешеходами в силу организации системной работы по образованию детей мы видим результат: количество ДТП с детьми-пешеходами постоянно сокращается. Но как только переходим к теме детей-пассажиров, то получается, что в тех ДТП, где взрослые получают средние травмы, для ребенка очень повреждение оказывается либо фатальным, либо с очень тяжелыми последствиями на всю его жизнь.

«ВЫБИРАЕМ ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ДЛЯ СПАСЕНИЯ ЖИЗНЕЙ»

Н. Агре: - При обсуждении безопасности дорожного движения важен действительно системный и научный подход. Я знаю, что несколько лет назад ВОЗ стала инициатором более качественного сбора данных. Раз в два года вы выпускаете отчет о каждой стране, который, на мой взгляд, стимулирует государства более качественно относиться к анализу ДТП.

М. Вуйнович: - Это глобальные отчеты ВОЗ, их идея – чтобы каждая страна посмотрела: вот здесь хорошая практика. Как данная страна добилась сокращения смертности при ДТП, какими средствами. Самое главное, понять, как эффективно использовать свои ресурсы, как добиваться максимального результата. Мы видим, что проблемы больших потерь на дороге надо решать вместе, всем обществом. Конечно, ВОЗ не будет заниматься тем, как должна выглядеть дорога, но мы можем, глядя на статистику, сказать: вот на этом участке дороги все травмы смертельные или очень тяжелые. Ребята (из какого-то другого ведомства), посмотрите, что там за дорога, какие причины такого высокого травматизма? Так что мы можем указать: вот здесь есть проблема. А потом всем вместе можно что-то сделать. Отчет ВОЗ показывает, что такую практику можно применять в других странах тоже.

Н.Агре: - Мелита, с точки зрения ВОЗ, насколько эффективны программы, которые приняты в России за последние 15 лет? Насколько они соответствуют принятому ВОЗ безопасному системному подходу к дорожному движению?

М. Вуйнович: - Инициатива и пилотный проект, подходы РФ практически попали в эту методологию, которую ВОЗ расширяет в других странах. Сейчас у нас идет вторая фаза, где мы снова хотим использовать практику РФ и результаты, которых добились здесь, включая очень объективную статистику по смертности. Со статистикой ведь всегда можно что-то сделать. Но Россия имеет очень объективную статистику, которая показывает: здесь еще есть проблемы, а здесь мы добились очень многого. По нашим последним оценочным расчетам, Россия сохранила за последние два года 4 тыс. жизней благодаря тем мерам, которые принимает. И это мы сейчас хотим предоставить мировому опыту на следующих конференциях, которые будут проходить и в Бангкоке, и в Женеве. И на следующей министерской конференции, которая должна рассмотреть результаты по всему миру. Так что этот опыт будет очень важным.

КАК ДОБИТЬСЯ ЧЕСТНОЙ СТАТИСТИКИ

Радио «КП»: - Наталья, известно, что вопрос со статистикой смертности всегда стоит очень остро, нередко ее пытаются занизить. Расскажите, когда было принято решение показывать абсолютно реальную смертность от ДТП в России? Чья это была инициатива и как удалось добиться ее исполнения?

Н. Агре: Фактически это было одно из решений, принятых в рамках первой министерской конференции. В 2009 году стартовал международный проект «Десятилетие действия», который ознаменовался организованной ВОЗ вместе с Всемирным банком и РФ первой министерской конференцией по безопасности дорожного движения. Можно сказать, она стала отправной точкой в мировой борьбе за безопасность дорожного движения. Был прописан достаточно четкий план, чем должны заниматься страны. Кстати, хочу напомнить, что резолюции по безопасности дорожного движения, которые представлялись на высокой трибуне ООН, тоже были сформулированы РФ.

Наша страна чувствовала, наверное, повышенную ответственность за эту работу. Действительно, сбор статистики – это не только отчетные документы, когда ты можешь сказать, где ты находишься. В первую очередь это очень необходимая вещь с точки зрения планирования своей работы. После министерской конференции глава Госавтоинспекции Виктор Николаевич Кирьянов был очень глубоко вовлечен в международную деятельность, он уделял большое внимание именно сбору данных. И когда мы смотрели, что происходит, то стало понятно, с чем нужно работать. В рамках этого четкого плана было видно, что у нас огромная проблема с пассивной безопасностью (то есть безопасностью пассажиров. - Ред.). Понятно, что сократить или изменить инфраструктуру в такой огромной стране, как наша, было невозможно. Но, например, сократить тяжесть последствий можно. А что можно сделать для этого? Нужно научить население как минимум использовать ремни безопасности. Поэтому первые три года основная работа была направлена на это.

Результаты мы увидели достаточно быстро. Количество ДТП не сильно сокращалось, а вот тяжесть последствий – существенно. На протяжении всего этого времени была проведена огромная работа, направленная на сбор качественной статистики. На самом деле очень тяжело собирать именно качественные данные. Карточка ДТП на сегодняшний день отличается от той карточки, которая была 15 лет назад, наверное, раз в шесть. Сегодня это серьезнейший документ, на основе которого мы действительно можем делать выводы. Более того, по рекомендациям ВОЗ несколько лет назад Россия перешла на другой тип сбора данных – через 30 суток после ДТП. Что немного подпортило нам цифры с точки зрения наших успехов, но, с другой стороны, мы сейчас отчитываемся так же, как любая другая страна мира.

ДОЛЖНЫ ЛИ СВИДЕТЕЛИ ДТП ОКАЗЫВАТЬ ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ

Н. Агре: - Одна из важнейших тем в области безопасности дорожного движения – оказание первой помощи. В России инвестированы очень большие средства в организацию специальных пунктов, где «скорая помощь» приходит на место как можно быстрее. Идет очень большая программа по подготовке полицейских. ВОЗ в этом принимает активное участие. Я знаю, вы проводите очень много курсов и семинаров, чтобы обучить, как правильно оказывать первую помощь при ДТП. Что делать с обычными людьми? Мы часто видим, что водители, проезжающие мимо ДТП, к сожалению, не останавливаются, недооценивая, какую пользу они могли бы принести человеку, если бы они остановились и помогли.

М. Вуйнович: - Вопрос очень тонкий. Во времена моей молодости, 30 лет назад, в бывшей Югославии любой водитель должен был проходить курс первой помощи. И он перед законом отвечал, если не поможет. Позднее эксперты изменили подходы. Потому что иногда можно навредить, если вы не знаете, как все делать правильно. Так что к этому вопросу тоже нужно подходить системно. Собрать разный опыт и посмотреть, что может сделать случайный человек, который оказался на месте ДТП, какую помощь можно оказать, как остановить кровотечение. В эпоху, когда очень распространены заболевания, передающиеся через кровь, надо защитить и человека, который предоставляет помощь. Так что в следующем году мы будем широко обсуждать эту тему.

ИЛИ КУРС ЛЕЧЕНИЯ, ИЛИ ЗАПРЕТ НА ВОЖДЕНИЕ

Н. Агре: - И еще очень актуален вопрос, связанный с нетрезвым вождением. В РФ ужесточилось законодательство в отношении нетрезвых водителей. Но остается проблема, которая, мне кажется, на сегодня все-таки не решена. Каким образом работать с водителями с точки зрения медицинского обследования, чтобы не допускать людей, склонных к злоупотреблению алкоголем, наркотиками, медицинскими препаратами, которые влияют на концентрацию внимания за рулем? Есть какие-то рекомендации ВОЗ?

М. Вуйнович: - Если диагноз – алкоголизм, то надо лечить и ограничить право на вождение. Но алкоголизмом объясняется далеко не каждое употребление алкоголя. Очень много людей, не имеющих диагноза алкоголизм, садятся за руль в пьяном состоянии. Причем, алкоголик, зная о своем заболевании, возможно, как раз не будет садиться за руль. А те, которые думают: я это сделал один раз, - не осознают опасности и совершают больше ДТП. Так что надо проводить большую работу со всеми водителями, чтобы они поняли, что такое сидеть за рулем после 100 г спирта. Это очень страшно. Человек, как правило, не замечает, ему кажется, что он все может. Но на самом деле у него реакции очень медленные, он делает за рулем то, чего не надо.

Мы будем предлагать провести в РФ консультации, чтобы посмотреть лучший опыт мира, где и что делается. Если человек за рулем совершил любое ДТП, даже без тяжелых последствий, и у него обнаружили высокий уровень алкоголя в крови, то должна проводиться специальная процедура, в ходе которой у него забираются права, он проходит медицинское обследование, психологическое обследование. Или должен пройти через курс лечения, или снова откладывается возвращение его прав. В мире есть такая практика, и мы готовы представить ее в РФ.

«НЕ ЦИФРЫ, А ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ»

Н. Агре: - В ноябре традиционно проходит День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Какое внимание сейчас ВОЗ уделяет этому дню, как он проводится в мире?

М. Вуйнович: - День памяти жертв ДТП проводится каждое третье воскресенье ноября. В этом году 17 и 18 ноября прошли мероприятия по всему миру, в России - по всем регионам. Сейчас исполнилось 25 лет с тех пор, как этот день установлен. Нам всем важно осознавать и помнить, что смерти в ДТП – это не цифры, это люди. Процитирую слова мамы 27-летней девушки с Мальты, которую на велосипеде сбил грузовик, когда она добиралась на работу. Это было два года назад. Мама говорит: «Если у вас погибает муж или жена, тогда оставшийся - вдовец или вдова. Если дети останутся без родителей, они сироты. А как называется родитель, который остался без детей? Нет слов. Потому что это так больно». Родители присоединяются к этому дню, чтобы предупредить о таких происшествиях других детей. Мы должны все вместе этим днем сказать всем участникам, что смерти в ДТП – результат человеческих действий, и мы можем своим вмешательством это предотвратить.