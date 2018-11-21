Трамп заступился за дочь: не сравнивайте Иванку с Клинтон
Президент США Дональд Трамп высказался по поводу критики в адрес своей дочери, призвав не сравнивать использование Иванкой личного почтового ящика в служебных целях с «почтовым скандалом» Хиллари Клинтон, которая на посту госсекретаря при Обаме тоже отправляла рабочие письма с домашнего компьютера.
По словам американского лидера, это совершенно разные ситуации. Во-первых, письма его дочери не были засекречены, как в случае с Хиллари Клинтон, а во-вторых, она их «не прятала».
«Иванка не делала ничего, чтобы спрятать свои письма. Я сегодня очень быстро изучил это — всё есть в президентском архиве», - приводит слова Трампа телеканал CNN.
При этом он традиционно обвинил СМИ в публикации «фейковых новостей».
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее дочь и по совместительству советника президента США уличили в нарушении регламента Белого дома: Иванка Трамп использовала личную почту для рабочей переписки с сотрудниками администрации.