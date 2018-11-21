2018-11-21T06:50:49+03:00
Политика

Трамп заступился за дочь: не сравнивайте Иванку с Клинтон

По словам президента США, его дочь в отличие от экс-госсекретаря отправляла с личной почты не секретные письма
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Иванка Трамп с отцом, президентом СШАИванка Трамп с отцом, президентом СШАФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп высказался по поводу критики в адрес своей дочери, призвав не сравнивать использование Иванкой личного почтового ящика в служебных целях с «почтовым скандалом» Хиллари Клинтон, которая на посту госсекретаря при Обаме тоже отправляла рабочие письма с домашнего компьютера.

По словам американского лидера, это совершенно разные ситуации. Во-первых, письма его дочери не были засекречены, как в случае с Хиллари Клинтон, а во-вторых, она их «не прятала».

«Иванка не делала ничего, чтобы спрятать свои письма. Я сегодня очень быстро изучил это — всё есть в президентском архиве», - приводит слова Трампа телеканал CNN.

При этом он традиционно обвинил СМИ в публикации «фейковых новостей».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее дочь и по совместительству советника президента США уличили в нарушении регламента Белого дома: Иванка Трамп использовала личную почту для рабочей переписки с сотрудниками администрации.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Инфоцентр «Крымский мост» назвал сообщения о «проседании» сооружения мифом
В Норвегии футбольного арбитра обвинили в растлении 300 мальчишек
В ДТП на Мичуринском проспекте пострадали три человека
Южная Корея назвала главные условия для экономического развития КНДР
Спецслужбы США внедрили в «караван мигрантов» своих шпионов
Россия выступает за расширение информационных связей со странами Юго-Восточной Азии
СК опубликовал видео с места происшествия в аэропорту Шереметьево
Арестованный в ответ на российские санкции сухогруз покинул Украину
ЦБ РФ: ряд китайских банков «расширительно интерпретирует» санкции в отношении России
Погода в Москве на 21 ноября 2018 года: в столице будет облачно и около нуля градусов
Торговый представитель США: Китай не хочет менять позицию в спорах
Эксперты назвали страны с наиболее высоким риском погибнуть от природных катастроф
Белый дом прокомментировал отмену указа Трампа окружным судом
Сенаторы требуют, чтобы Трамп выяснил, причастен ли саудовский принц к убийству Хашукджи
Чавушоглу после встречи с Помпео заявил, что Турция не откажется от покупки российских С-400
Собянин распорядился организовать фестиваль «Круг света» в 2019 – 2021 годах
Украина вновь заявила о «необходимости» лишить членов СБ ООН права вето
Польша отказалась подписывать пакт ООН о миграции
Черчесов назвал поражение России в Стокгольме заслуженным
Трамп: Отмена оружейных сделок США с Саудовской Аравией стала бы «подарком» для России и Китая
Появилось видео с места гибели человека на ВПП в «Шереметьево»
Россия проиграла 0:2 в решающей игре Лиги Наций команде Швеции в гостях
Помпео: США призывают избрать главой Интерпола представителя Южной Кореи
Представитель ВОЗ: Благодаря принятым мерам Россия за последние два года сохранила четыре тысячи жизней
Матч Швеция - Россия: наша команда проигрывает 0:1 после 1 тайма в поединке Лиге Наций
Обнародованы новые подробности убийства саудовского журналиста Хашукджи
ВОЗ: детская смертность в ДТП приобретает масштабы эпидемии