2018-11-21T08:38:45+03:00
В мире

Южная Корея назвала главные условия для экономического развития КНДР

По словам южнокорейского министра объединения, это денуклеаризация и сотрудничество с мировым сообществом
Дарья ИВАШКИНА
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Флаг Северной КореиФлаг Северной КореиФото: REUTERS
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Министр объединения Южной Кореи Чо Мен Ген, выступая в среду, 21 ноября, на форуме сотрудничества стран Азии - Боао 2018 в Сеуле, назвал главные условия для экономического развития КНДР, которому северокорейский лидер Ким Чен Ын в последнее время уделяет особое внимание. По словам южнокорейского министра, это денуклеаризация и сотрудничество с мировым сообществом.

«Сеул каждый раз при осуществлении контактов с Пхеньяном напоминает ему об этих условиях», - приводит слова политика газета Donga Ilbo.

При этом Чо Мен Ген заверил, что Сеул и впредь будет поддерживать тесное сотрудничество с мировым сообществом для достижения безъядерного статуса КНДР и развития межкорейского экономического сотрудничества.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в этом году состоялось уже несколько межкорейских саммитов. В частности, по итогам третьих переговоров на высшем уровне, которые прошли в сентябре, КНДР пообещала закрыть западный испытательный полигон Сохэ в Точханни, а также полностью демонтировать расположенные Йонбене ядерные объекты.

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