КНДР пообещала полностью демонтировать ядерные и ракетные объекты

СЕГОДНЯ 08:27 2018-09-19T08:28:08+03:00

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КНДР пообещала закрыть западный испытательный полигон Сохэ в Точханни, а также полностью демонтировать расположенные Йонбёне ядерные объекты. Об этом говорится в совместном заявлении северокорейского лидера Ким Чен Ына и его коллеги с южной половины полуострова Мун Чжэ Ина.

Отмечается, что полигон для испытаний ракетных двигателей и пусковая площадка в Тончханни будут демонтированы под наблюдением специалистов заинтересованных стран. Что касается демонтажа объектов в Йонбёне, то данные действия станут дополнительными мерами в рамках заключенного ранее соглашения между США и КНДР.

Также лидеры двух стран договорились превратить Корейский полуостров в "землю мира без ядерного оружия и угроз". Более того, в ближайшее время Ким Чен Ын намерен посетить Сеул, что станет первой поездкой северокорейского лидера в столицу южного государства с 1945 года, передает DW.

Напомним, что с 18 по 20 сентября в Пхеньяне проходит третий в этом году межкорейский саммит. Ранее сайт kp.ru писал о том, что главы двух государств уже успели побеседовать в формате тет-а-тет и подписать совместный документ, а министры обороны стран заключили всеобъемлющее соглашение в военной сфере.