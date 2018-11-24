2018-11-24T14:43:36+03:00
Политика

Появилось видео синхронной посадки двух истребителей Су-57

Кадры были сделаны с рампы военно-транспортного самолета Ан-12 [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Появилось видео синхронной посадки двух истребителей Су-57Появилось видео синхронной посадки двух истребителей Су-57Фото: кадр с видео
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В субботу, 24 ноября, появилось видео синхронной посадки двух многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57.

На кадрах, которые были сняты с воздуха, а именно с рампы военно-транспортного самолета Ан-12, , видно, как два новейших истребителя одновременно садятся на взлетно-посадочную полосу аэродрома и выпускают тормозные парашюты. Ролик опубликовал телеканал «Звезда».

Опубликованы кадры синхронной посадки двух Су-57.

Напомним, Су-57, разработкой которого занимается ОКБ Сухого, впервые поднялся в воздух в 2010 году. Этот истребитель был создан для замены в войсках Су-27 и способен уничтожать как воздушные, так и наземные цели. При этом начало поставок Су-57 в части воздушно-космических сил (ВКС) России планируется уже в 2019 году.

А на днях Минобороны РФ показало кадры, снятые во время испытаний Су-57. Как сообщал сайт kp.ru, экипажи истребителей тогда выполнили свыше десяти полетов.

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