Минобороны показало кадры с испытаний истребителя Су-57 в Сирии

19 Нояб. 15:10 2018-11-19T15:11:08+03:00

В ведомстве отмечают, что российские истребители пятого поколения выполнили более десяти полетов в боевых условиях [видео]

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Министерство обороны России предоставило кадры, снятые во время испытаний новейшего российского истребителя Су-57. В ведомстве заявили, что экипажи самолетов выполнили более десяти полетов.

Представители Министерства обороны отметили, что полеты проводились для оценки возможностей летательного аппарата в боевой обстановке.

«В ходе полетов были на практике проверены летно-технические характеристики самолета, интеллектуальный информационно-управляющий комплекс, работа всех бортовых систем, включая комплекс вооружения, в условиях повышенных температур, сложной подстилающей поверхности и других факторов», - цитирует «Интерфакс» заявление ведомства.

Информация об истребителях Су-57, проходящих испытания в Сирии, появилась в СМИ в конце февраля этого года. 1 марта министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что два истребителя данной модели находились в Сирии в течение двух дней, где была произведена оценка их возможностей в боевых условиях.

Су-57, также известный как ПАК ФА (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации), впервые поднялся в воздух в 2010 году. По состоянию на 2018 года авиазаводы России произвели десять летных прототипов. Начало поставок самолетов в части ВКС России планируется в 2019 году.