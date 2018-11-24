МИД Португалии осудил арест Вышинского на Украине

СЕГОДНЯ 16:49 2018-11-24T16:49:08+03:00

Как отметил министр иностранных дел европейской страны Аугушту Сантуш Силва, Лиссабон выступает против любых преследований по политическим мотивам

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Глава МИД Португалии Аугушту Сантуш Силва, выступая в субботу, 24 ноября, на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, прокомментировал ситуацию с арестом журналиста Кирилла Вышинского на Украине.

Так, дипломат подчеркнул, что Лиссабон осуждает любые преследования из-за политических взглядов и убеждений. «Португалия критикует и осуждает любые акты, которые используются для того, чтобы арестовывать людей из-за их политических или иных взглядов. Поэтому мы осуждаем это, будь это в европейской стране или любой другой», - приводит слова португальского министра ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 15 мая этого года Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Вышинского возле его дома в Киеве, после чего журналиста этапировали в Херсон. А уже 17 мая Херсонский суд постановил арестовать руководителя портала РИА Новости Украина без возможности выхода под залог.

Стоит отметить, что власти незалежной подозревают Кирилла Вышинского в государственной измене и поддержке Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).