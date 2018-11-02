2018-11-02T16:00:46+03:00
Политика

«Волю Вышинскому!» У посольства Украины прошла акция в поддержку журналиста

Кирилла Вышинского в незалежной обвиняют в госизмене [видео]
Александр КОЦ@sashakots
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Маргарита Симоньян и Дмитрий Киселев приняли участие в пикете.Маргарита Симоньян и Дмитрий Киселев приняли участие в пикете.Фото: Александр КОЦ
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Почему «волю», а не «свободу»? Это и есть свобода - по-украински. Организаторы акции в поддержку Кирилла Вышинского таким образом намекают на то, что украинская Фемида, похоже, не понимает русский язык.

Главный редактор РИА Новости Украина, напомню, сидит в сизо уже полгода по обвинению в государственной измене. Поводом стало всего лишь профессиональное исполнение своих журналистских функций, что само по себе в сегодняшней незалежной является преступлением.

Акция в защиту Кирилла Вышинского.

У здания украинской дипмиссии собрались около сотни журналистов с портретами Вышинского и плакатами с надписями «Шито белыми нитками».

- В России даже при самых радикальных высказываниях украинских журналистов никому в голову не приходит бросать их за это в тюрьму, - заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян. - Дорогая Украина, чего вы добиваетесь, чтобы ваших журналистов в России хватали и сажали по надуманным обвинениям?

У здания украинской дипмиссии собрались около сотни журналистов с портретами Вышинского и плакатами. Фото: Александр КОЦ

У здания украинской дипмиссии собрались около сотни журналистов с портретами Вышинского и плакатами.Фото: Александр КОЦ

К митингующим из посольства никто не вышел. Впрочем, присутствующие на это и не рассчитывали. Акция должна была привлечь внимание не только к ситуации с Кириллом Вышинским, но и к положению всех российских политических заключенных, которые содержатся в тюрьмах Украины. Тот же Евгений Мефедов, который проходит по «делу 2 мая» и сидит в СИЗО уже более четырех лет. За эти годы он трижды держал голодовку, одна из которых продлилась около двух месяцев. Но премию Сахарова он так и не заслужил. А таких политзаключенных на Украине около трех сотен.

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