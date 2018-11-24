Синоптики предупредили москвичей об усилении морозов с 27 ноября

СЕГОДНЯ 20:03 2018-11-24T20:08:51+03:00

По прогнозам метеорологов, температура воздуха в столице будет больше соответствовать второй половине января

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Синоптики рассказали, когда жителям Москвы ждать похолодания. По их прогнозам, морозы в столичном регионе начнут усиливаться уже со вторника, 27 ноября. Так, температура воздуха опустится значительно ниже нормы и будет больше соответствовать второй половине января.

Как уточнили в Гидрометцентре России, в ночь на вторник столбики термометров опустятся до -7…-9 градусов, однако днем еще будет не так холодно - от -3 до -5 градусов. В ночь на среду ожидается от -7 до -12, а в дневные часы температура воздуха упадет уже до -8 градусов. А в последние два дня месяца, 29 и 30 ноября, под утро в мегаполисе будет подмораживать до -9…-14 градусов, днем же воздух остынет до -10 градусов, передает «Интерфакс».

Между тем существенных осадков до конца ноября в Москве не ожидается. Таким образом, ноябрь-2018 может войти в десятку самых сухих месяцев за всю историю метеонаблюдений в столице.

Кстати, как сообщал сайт kp.ru, недавно метеорологи рассказали, какая погода ждет москвичей в новогоднюю ночь. В Гидрометцентре России тогда заявили, что ночь с 31 декабря 2018 года на 1 января 2019 года будет морозной и снежной.