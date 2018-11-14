Новогодняя ночь будет морозной, но без снега

14 Нояб. 09:49 2018-11-14T09:49:46+03:00

Синоптики рассказали, какая погода будет в Новогоднюю ночь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики рассказали, что жителям страны стоит готовиться к похолоданию в конце года

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Синоптики рассказали о погоде, какая ждет россиян в новогоднюю ночь. В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в конце года, а главный праздник будет морозным и снежным.

Подробностями погодных условий поделилась заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По словам синоптика, в начале декабря среднесуточная температура составляет 3,9 градуса мороза, а к концу месяца уже будет — 8 градусов мороза.

- Это значит, что ночью может быть 12 градусов, а днем 3-8 градусов мороза», –– приводит ее слова 14 ноября «Российская газета».

Совсем скоро европейскую часть страны накроет снегопад. Из-за отрицательных температур снежный покров, скорее всего, задержится до Нового года. Но так как декабрь ожидается теплым – температура будет выше климатической нормы – то, есть шанс, что сугробы к 31 числу могут растаять.

- В последние годы новогодняя ночь все чаще обходится без снега, – добавила Паршина.

Кстати, морозы будут наступать в России не равномерно. В Северо-Западном, Приволжском и Уральском федеральных округах, Якутии и Чукотке будет заметно холоднее, чем в других регионах страны, сообщает газета "Известия".