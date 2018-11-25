Число пострадавших при обстреле Алеппо хлором возросло до 50 человек

СЕГОДНЯ 01:57 2018-11-25T01:57:40+03:00

Сирийская армия уже выпустила ракеты в сторону лагеря террористов, с которого была произведена атака

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Число пострадавших в результате обстрела сирийского города Алеппо снарядами с "токсичным газом", предположительно хлором, увеличилось до 50 человек. Власти республики считают, что эта цифра продолжит расти по мере поступления в больницы новых людей с признаками удушения.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в субботу, 24 ноября, террористы выпустили токсичные снаряды в сторону районов Халидия и Захра. В результате в госпиталь "Халяби" и больницу "Ар-Рази" были доставлены десятки пострадавших, среди которых женщины и дети. Двое подростков оказались в реанимации.

Между тем, по данным агентства SANA, подразделения сирийской армии в Алеппо уже ответили на действия боевиков. Так, в сторону лагеря террористов, из которого была произведена атака, выпустили несколько ракет. Сообщается, что боевики понесли значительные потери.