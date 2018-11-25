2018-11-25T00:25:24+03:00
Происшествия

При обстреле сирийского Алеппо снарядами с хлором пострадали 37 человек

Состояние двоих попавших под удар подростков на данных момент оценивается как тяжелое
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Алеппо обстреляли снарядами с хлоромАлеппо обстреляли снарядами с хлоромФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В эту субботу, 24 ноября, террористы обстреляли западные торговые кварталы сирийского Алеппо снарядами с хлором. Под удар попала, в частности, улица Нил, где горожане обычно прогуливаются вечерами. Также снаряды с хлором упали в районе кварталов Эль-Халидия и Джамият-эз-Захра.

На данный момент известно, что в результате атаки боевиков пострадали не менее 37 человек, в том числе женщины и дети. Все они были доставлены в университетский госпиталь "Халяби" и больницу "Ар-Рази" с признаками удушья. Состояние двоих пострадавших подростков в настоящий момент оценивается как тяжелое - они находятся в реанимации.

Как передает телеканал Suria, ранее западные районы были обстреляны также в четверг. Тогда в больницу обратились пять человек.

Между тем, министерство обороны России еще в октябре сообщало о том, что некая террористическая группировка украла у отряда другой экстремистской организации несколько бочек с хлором. Позже отрава была вывезена на юг провинции Алеппо, пишет сайт kp.ru.

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Порошенко призвал завершить процесс декоммунизации на Украине
Хакеры Anonymous опубликовали британский проект по противодействию России
Бойцы ВСУ захватили еще один населенный пункт в "серой зоне" Донбасса
Во Вьетнаме россиянку осудили на 18 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков
Братия Почаевской Лавры опасается изъятия имущества у монастыря
Во Франции более 100 тысяч человек приняли участие в акциях протеста
Порошенко выразил надежду, что автокефалию «оформят» в ближайшее время
Oxxxymiron, Баста и Noize MC дадут концерт в поддержку рэпера Хаски
В «Роскосмосе» назвали шуткой слова Рогозина о проверке факта высадки американцев на Луну
Посольство РФ ответило на заявление британского генерала о «российской угрозе»
При ударе коалиции США в Сирии погибли не менее 20 человек
Съемочная группа RT пострадала при освещении протестов в Париже