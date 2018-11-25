При обстреле сирийского Алеппо снарядами с хлором пострадали 37 человек

СЕГОДНЯ 00:25 2018-11-25T00:25:24+03:00

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В эту субботу, 24 ноября, террористы обстреляли западные торговые кварталы сирийского Алеппо снарядами с хлором. Под удар попала, в частности, улица Нил, где горожане обычно прогуливаются вечерами. Также снаряды с хлором упали в районе кварталов Эль-Халидия и Джамият-эз-Захра.

На данный момент известно, что в результате атаки боевиков пострадали не менее 37 человек, в том числе женщины и дети. Все они были доставлены в университетский госпиталь "Халяби" и больницу "Ар-Рази" с признаками удушья. Состояние двоих пострадавших подростков в настоящий момент оценивается как тяжелое - они находятся в реанимации.

Как передает телеканал Suria, ранее западные районы были обстреляны также в четверг. Тогда в больницу обратились пять человек.

Между тем, министерство обороны России еще в октябре сообщало о том, что некая террористическая группировка украла у отряда другой экстремистской организации несколько бочек с хлором. Позже отрава была вывезена на юг провинции Алеппо, пишет сайт kp.ru.