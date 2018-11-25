2018-11-25T12:59:39+03:00
Спорт

Матч Спартак - Крылья Советов: в воротах у москвичей будет Ребров, а капитаном - Глушаков

Объявлен стартовый состав хозяев поля на матч 15 тура чемпионата России
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Спартак" сыграет свой первый матч под началом Олега Кононова в Москве с "Крыльями Советов"."Спартак" сыграет свой первый матч под началом Олега Кононова в Москве с "Крыльями Советов".Фото: REUTERS
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Футболисты московского "Спартака" в воскресенье, 25 ноября, сыграют свой первый официальный матч под началом нового тренера Олега Кононова. Из необычных вещей - в воротах впервые в этом сезоне появится Артем Ребров, в полузащите же выйдет с первых минут Денис Глушаков с капитанской повязкой, в обороне - Ещенко. А молодой вратарь Максименко, который весь сезон был главным в воротах, начнет игру на скамейке запасных.

Стартовый состав "Спартака" на игру выглядит таким образом: Ребров, Джикия, Кутепов, Ещенко, Комбаров, Глушаков (к), Фернандо, Ломовицкий, Ханни, Зе Луиш, Адриано.

В запасе у москвичей остались: Селихов, Максименко, Боккетти, Рассказов, Игнатов, Джано, Самедов, Мельгарехо, Тимофеев, Зобнин, Попов, Ташаев.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Спартак - Крылья Советов. Встреча начнется в 14:00 по московскому времени.

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