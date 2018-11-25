2018-11-25T14:17:05+03:00
Политика

В Госдуме сочли слова главы МИД Чехии о «российской угрозе» политической игрой

Как заметил депутат Алексей Чепа, наша страна никогда никому не угрожала
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Здание Госдумы в МосквеЗдание Госдумы в МосквеФото: Анастасия НОВИКОВА
Изменить размер текста:

В Госдуме прокомментировали слова министра иностранных дел Чехии Томаша Петржичека о том, что Россия якобы представляет угрозу не только для его страны, но и для всего Евросоюза.

В частности, замглавы думского комитета по международным делам Алексей Чепа считает все подобные заявления обычной политической игрой. При этом он заметил, что наша страна никогда никому не угрожала. «Никому мы не угрожаем и никогда не угрожали. Это просто игра тех политиков, которые хотят получить некие преференции от общего тренда антироссийской русофобской политики», - сказал Чепа РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее глава МИД Чехии Томас Петршичек назвал Россию «угрозой» для своей страны и других государств-членов ЕС. При этом он, конечно же, не привел никаких аргументов, подтверждающих якобы исходящую из РФ опасность.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ТАСС: проход судов через Керченский пролив приостановлен из-за украинской провокации
Лидеры Евросоюза одобрили проект соглашения по Brexit на внеочередном саммите в Брюсселе
ФСБ назвала преднамеренной провокацией действия кораблей ВМС Украины в Керченском проливе
Матч Спартак - Крылья Советов: в воротах у москвичей будет Ребров, а капитаном - Глушаков
Матч Спартак - Крылья Советов: Георгий Тигиев впервые выйдет в основе "Крыльев"
Европарламент поддерживает проект соглашения по Brexit
ВМС Украины обвинили Россию в агрессивных действиях в Керченском проливе
Трамп выразил готовность закрыть границу с Мексикой, чтобы остановить нелегальную миграцию
Три корабля украинских ВМС нарушили границы России и двигаются к Керченскому проливу
Постпред РФ при Евросоюзе предрек Терезе Мэй «невеселое рождество» из-за соглашения по Brexit