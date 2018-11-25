В Госдуме сочли слова главы МИД Чехии о «российской угрозе» политической игрой

СЕГОДНЯ 14:17 2018-11-25T14:17:05+03:00

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В Госдуме прокомментировали слова министра иностранных дел Чехии Томаша Петржичека о том, что Россия якобы представляет угрозу не только для его страны, но и для всего Евросоюза.

В частности, замглавы думского комитета по международным делам Алексей Чепа считает все подобные заявления обычной политической игрой. При этом он заметил, что наша страна никогда никому не угрожала. «Никому мы не угрожаем и никогда не угрожали. Это просто игра тех политиков, которые хотят получить некие преференции от общего тренда антироссийской русофобской политики», - сказал Чепа РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее глава МИД Чехии Томас Петршичек назвал Россию «угрозой» для своей страны и других государств-членов ЕС. При этом он, конечно же, не привел никаких аргументов, подтверждающих якобы исходящую из РФ опасность.