Глава МИД Чехии заявил, что Россия представляет опасность для Евросоюза

СЕГОДНЯ 02:33 2018-11-25T02:33:05+03:00

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Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек заявил, что Россия представляет "угрозу" не только для его страны, но и для всего Европейского союза. Говоря об этом, глава ведомства сослался на отчеты Службы безопасности и информации, в которых отмечается якобы растущая активность спецслужб РФ на территории республики.

"Россия, по-моему, представляет опасность. Например, распространением дезинформации и применением различных гибридных угроз", - сказал дипломат.

При этом он подчеркнул, что МИД Чехии внимательно следит за действиями России, и призвал западные страны вместе противодействовать якобы исходящим от нашей страны угрозам. По мнению Петржичека, разрешить ситуацию высылкой дипломатов не удастся, лучше направить средства на укрепление стратегической коммуникации с союзниками, передает портал iROZHLAS.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее о некой угрозе со стороны России заявил также глава Генштаба ВС Великобритании Марк Карлтон-Смит. По его мнению, наша страна гораздо более опасна, чем террористы.