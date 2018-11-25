2018-11-25T02:33:05+03:00
Политика

Глава МИД Чехии заявил, что Россия представляет опасность для Евросоюза

По мнению Томаша Петржичека, сейчас западные страны должны активно противодействовать "угрозам", якобы исходящим от нашей страны
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Vинистр иностранных дел Чехии Томаш ПетршичекVинистр иностранных дел Чехии Томаш ПетршичекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек заявил, что Россия представляет "угрозу" не только для его страны, но и для всего Европейского союза. Говоря об этом, глава ведомства сослался на отчеты Службы безопасности и информации, в которых отмечается якобы растущая активность спецслужб РФ на территории республики.

"Россия, по-моему, представляет опасность. Например, распространением дезинформации и применением различных гибридных угроз", - сказал дипломат.

При этом он подчеркнул, что МИД Чехии внимательно следит за действиями России, и призвал западные страны вместе противодействовать якобы исходящим от нашей страны угрозам. По мнению Петржичека, разрешить ситуацию высылкой дипломатов не удастся, лучше направить средства на укрепление стратегической коммуникации с союзниками, передает портал iROZHLAS.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее о некой угрозе со стороны России заявил также глава Генштаба ВС Великобритании Марк Карлтон-Смит. По его мнению, наша страна гораздо более опасна, чем террористы.

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