2018-11-25T14:49:07+03:00
Спорт

Первый тайм матча "Спартак" - "Крылья Советов" завершился вничью 0:0

Хозяева поля больше атакуют, но никак не могут поразить ворота волжан
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Спартак" принимает на своем поле самарские "Крылья Советов"."Спартак" принимает на своем поле самарские "Крылья Советов".Фото: REUTERS
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В Москве на стадионе "Открытие Арена" завершился первый тайм матча 15 тура чемпионата России по футболу между "Спартаком" и самарскими "Крыльями Советов". Эта игра - первая для "красно-белых" под началом нового наставника Олега Кононова.

В стартовом составе "Спартака" произошло немало перемен - с капитанской повязкой вышел Денис Глушаков, в защите - Ещенко, в воротах - Артем Ребров. И с первых же минут поединка "Спартак" более мощно атаковал, но никак не мог поразить ворота гостей. "Крылья Советов" же изредка отвечали острыми атаками. Но тоже без особых результатов.

Итог первого тайма, стартовых 45 минут поединка - на табло счет 0:0. В поединке объявлен перерыв на 15 минут, после которого поединок будет возобновлен.

Сайт KP.RU продолжает вести прямую онлайн-трансляцию матча "Спартак" - "Крылья Советов".

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