"Спартак" под началом нового главного тренера выиграл у самарских "Крыльев Советов" 3:1

СЕГОДНЯ 15:55 2018-11-25T15:57:17+03:00

Два гола "красно-белые" забили во втором тайме за минуту, а третий в конце встречи

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 25 ноября, футболисты московского "Спартака" провели поединок 15 тура чемпионата России против самарских "Крыльев Советов". Эта встреча стала первой для нового наставника "красно-белых" Олега Кононова.

На 48-й минуте матча счет открыл после подачи с фланга форвард "КС" Сергей Корниленко. Однако после забитого гола волжане не смогли развить или же удержать свое преимущество.

На 59-й минуте поединка Софьян Ханни забил ответный мяч после прострела с фланга. А буквально через минуту Лоренсо Мельгарехо поразил во второй раз ворота волжского клуба. Он - только-только как раз вышел на замену и сразу же отметился результативным действием. Третий мяч в добавленное время забил Луис Адриано.

На первый матч под началом Олега Кононова на стадион "Открытие Арена" пришли 25 092 человека, неплохой результат для такой игры.

Сайт KP.RU провел вести прямую онлайн-трансляцию матча "Спартак" - "Крылья Советов".