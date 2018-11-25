2018-11-25T16:07:53+03:00
Политика

ВКС РФ нанесли авиаудары по позициям боевиков, обстрелявших Алеппо химическими боеприпасами

В результате бомбардировки все обнаруженные цели были уничтожены
Денис СУХОВ
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ВКС РФ нанесли авиаудары по позициям боевиков, обстрелявших Алеппо химическими боеприпасамиВКС РФ нанесли авиаудары по позициям боевиков, обстрелявших Алеппо химическими боеприпасамиФото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН
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Воздушно-космические силы РФ нанесли авиаудары по артиллерийским позициям боевиков, обстрелявших жилые районы сирийского Алеппо боеприпасами с отравляющими веществами. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков.

«По выявленным позициям артиллерии террористов в районе, из которого вечером 24 ноября текущего года велся обстрел мирного населения города Алеппо химическими боеприпасами, самолетами ВКС России нанесены удары», - рассказал генерал.

По его словам, российская разведка заблаговременно обнаружила в демилитаризованной зоне в провинции Идлиб огневые средства, которые боевики использовали для обстрела Алеппо. В результате авиаударов все цели были уничтожены.

Ранее боевики террористических организаций обстреляли жилые районы Алеппо минами, снаряженными боевыми отравляющими веществами, предположительно хлором. По данным агентства SANA, пострадали по меньшей мере 107 человек, в том числе женщины и дети.

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