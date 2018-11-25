2018-11-25T14:35:19+03:00
Политика

Минобороны РФ опубликовало видео последствий химатаки в Алеппо

По последним данным, при обстреле города снарядами, начиненными отравляющими веществами, пострадали 107 человек [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Минобороны РФ опубликовало видео последствий химатаки в АлеппоМинобороны РФ опубликовало видео последствий химатаки в АлеппоФото: кадр с видео
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В воскресенье, 25 ноября, появилось видео последствий химатаки боевиков в сирийском городе Алеппо.

Кадры, опубликованные министерством обороны России, сделаны в одной из местных больниц, куда доставляли мирных жителей, пострадавших при обстреле снарядами, начиненными отравляющими веществами. На записи видно, что пациенты страдают от удушья и испытывают другие симптомы, типичные для отравлений, при этом многие из них не в состоянии самостоятельно передвигаться.

Видео последствий химатаки в Алеппо, при которой пострадали более 100 человек.

Стоит отметить, что, по последним данным, после химатаки в медицинские учреждения поступили по меньшей мере 107 человек, в том числе как минимум четыре ребенка, передает агентство SANA.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую субботу, 24 ноября, боевики обстреляли жилые районы Алеппо снарядами, начиненными отравляющими веществами. В настоящее время на месте атаки работают российские военные химики.

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